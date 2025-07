Logitech Brio 100 Full HD, videcamera low cost a solo 39,99 €

La webcam Logitech Brio 100 offre riprese in Full HD 1080p, garantendo una nitidezza video elevata durante le videochiamate su tutte le principali piattaforme e oggi costa solo 39,99€ invece di 49,99€ su Amazon,

Il sensore video è supportato dalla tecnologia RightLight, che regola automaticamente la luminosità ambientale. Rispetto ai modelli Logitech della generazione precedente, la Brio 100 migliora la resa in condizioni di scarsa illuminazione fino al 50%, riducendo le ombre e rendendo l’immagine più chiara e uniforme.

Per chi lavora da casa o in ambienti condivisi, la webcam integra un microfono omnidirezionale che cattura la voce in modo nitido, migliorando la qualità audio delle chiamate. Inoltre, la copertura fisica scorrevole assicura privacy totale quando la webcam non è in uso, proteggendo da eventuali attivazioni indesiderate.

La compatibilità è garantita con le principali piattaforme di videoconferenza come Zoom, Microsoft Teams e Google Meet, grazie alla connessione USB Plug-and-Play che non richiede installazioni complesse. Disponibile in più varianti cromatiche, è pensata per adattarsi sia ad ambienti di lavoro sobri sia a postazioni più creative.

Realizzata con almeno il 34% di plastica riciclata post-consumo, la Brio 100 coniuga funzionalità e attenzione alla sostenibilità. Costerebbe 49,99 € ma oggi la comparete a 39,99€, una proposta accessibile rispetto ad altri modelli Full HD sul mercato, senza rinunciare a caratteristiche tecniche complete.

