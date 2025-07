Apple ha aggiornato Pixelmator Pro con supporto per Apple Intelligence

Apple ha aggiornato Pixelmator Pro, software Mac specializzato nell’elaborazione di fotografie (fotoritocco) e, più in generale, di immagini digitali, acquisito a novembre dello scorso anno.

Apple spiega che la nuova versione di Pixelmator Pro integra il supporto per Apple Intelligence con ” nuovi modi più rapidi per dare vita a idee creative” con Image Playground e gli strumenti di scrittura. Questo aggiornamento migliora anche il supporto per il formato RAW e aggiunge miglioramenti all’accessibilità.

Il supporto a Image Playground perette di creare immagini divertenti e originali basate su una foto, su una descrizione o sulle persone presenti nella libreria di Foto. Una funzionalità denominata “Aggiungi a Playground” permette di ricreare qualsiasi livello di immagine o disegno con stili artistici quali animazione, illustrazione o schizzo. È possibile inserire le immagini create come nuovi livelli separati dal menu “Inserisci” nella parte superiore dello schermo o sostituire qualsiasi livello esistente utilizzando la funzionalità “Sostituisci livello”.

Non manca il supporto agli strumenti di scrittura AI offerti da Apple Intelligence per correggere, riassumere e riscrivere qualsiasi testo nei progetti o modificarne il tono. La funzionalità di scrittura consente di sfruttare ChatGPT per creare nuovi contenuti testuali originali da zero sulla base di una breve richiesta o di una descrizione: basta passare il cursore o fare clic tenendo premuto il tasto Ctrl su qualsiasi testo evidenziato in Pixelmator Pro e fare clic su “Strumenti di scrittura” per iniziare.

Altre migliorie in ordine sparso di PixelMator Pro riguardano la possibilità di aprire e modificare le immagini RAW delle fotocamere OM SYSTEM OM-1 Mark II scattate utilizzando la modalità ad alta risoluzione. Il supporto per VoiceOver è stato migliorato per fornire descrizioni parlate e Braille con gli strumenti; è anche possibile usare la tastiera per navigare tra le opzioni degli strumenti con VoiceOver, visualizzare i nomi degli strumenti nella barra laterale con un testo più grande usando “Ingrandimento testo al passaggio del cursore”.

Pixelmator Pro richiede un Mac con macOS 12.0 o versioni successive, “pesa” 602,9 MB ed è venduto 59,99€ sul Mac App Store.