Logitech Circle 2, videocamera presto compatibile con HomeKit Secure su Amazon a 135 euro

Logitech Circle 2 sarà una tra le prime fotocamere di sicurezza domestica a supportare HomeKit Secure Video di Apple. Grazie ad un aggiornamento software la periferica sarà tra le più sicure sul mercato, con video inviati al cloud blindati. Al momento è in super offerta su Amazon, dove la si acquista a 135,43 euro, invece che a 199 euro.

Nello specifico, si tratta del modello di Circle 2 con filo, quella ufficializzata come presto disponibile con la nuova piattaforma Apple per la sicurezza domestica. Facile da installare, registra tutti i movimenti rilevati e memorizza il filmato nel cloud in modo privato e sicuro. Funziona con Amazon Alexa, Apple HomeKit e l’Assistente Google e permette di godere di un flusso video full HD, con grandangolare a 180 gradi e visione notturna con distanza fino a 4.5.

Naturalmente, tra i servizi non mancheranno le notifiche in tempo reale dei movimenti rilevati, con tanto di miniatura del movimento rilevato, così da vedere cosa succede in casa senza aprire l’app.

Ricordiamo che il supporto a HomeKit è attualmente disponibile soltanto per questa versione cablata della videocamera. Si tratta di un limite importante visto che la versione a batterie ha dalla sua parte proprio la maggiore versatilità in quanto si può installare facilmente in qualsiasi punto della stanza.

Secondo quanto riporta un rappresentante di Logitech, si tratta di un requisito voluto da Apple per ragioni al momento non meglio precisate ma presumibilmente legate a questioni di sicurezza.

Ricordiamo che la videocamera Logitech Circle 2 è in vendita nei negozi e su Amazon al prezzo di 199 euro per la versione con filo, ma al momento si acquista a 135,43 euro.