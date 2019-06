Disponibile aggiornamento per AirPort Express, AirPort Extreme e AirPort Time Capsule

Apple ha rilasciato un aggiornamento di sicurezza per le AirPort Base Station e le Time Capsule con tecnologia 802.11n. Queato aggiornamento alla versione 7.8.1 del firmware è destinato alle basi con tecnologia 802.11n e non a quelle con tecnologia 802.11ac per le qualiventi giorni addietro è stata già rilasciata la versione 7.9.1 del firmware.

L’update, fa sapere Apple, “migliora la sicurezza della base station ed è raccomandato per tutte le base station WiFi 802.11n, incluse AirPort Express, AirPort Extreme e AirPort Time Capsule.

Per aggiornare il firmware della base AirPort è possibile usare Utility AirPort sul Mac o sui dispositivi iOS. L’aggiornamento viene proposto in automatico. Sul Mac, quando è disponibile un aggiornamento viene visualizzato un pulsante Aggiorna nel riquadro a comparsa dei dettagli. È sufficiente fare clic sul pulsante per installare l’aggiornamento. Sui dispositivi iOS, quando è disponibile un aggiornamento la schermata dei dettagli mostra un badge con un numero accanto a Versione. Tocca Versione, poi tocca Scarica e installa

Dall’aprile dello scorso anno, Apple non produce più ufficialmente la famiglia di router Airport. Apple aveva spiegato che – se necessario – avrebbe continuato a rilasciare aggiornamenti minori solo dal punto di vista software. A questo indirizzo un nostro articolo con un piccolo campione di router alternativi ad AirPort Express, AirPort Extreme e AirPort Time Capsule.