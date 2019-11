Logitech Circle 2 ora è compatibile con HomeKit‌ Secure Video di Apple

La videocamera Logitech Circle 2 guadagna finalmente il supporto a HomeKit‌ Secure Video di Apple. Questo vuol dire che sfrutterà finalmente iPad, Apple TV e HomePod per analizzare i video in locale, prima di inviarli al cloud. In questo modo i feed video saranno crittografati end-to-end e caricati su iCloud, dove solo l’utente potrà visionarli.

In questo articolo abbiamo spiegato esattamente il funzionamento della nuova piattaforma: HomeKit Video Secure di Apple da sì che i video vengano analizzati i “in casa”, e solo dopo averli criptati, inviat al Cloud. Saranno iPad, Apple TV o gli HomePod presenti nelle mura domestiche a fungere da Hub di analisi e controllo.

‌HomeKit‌ Secure Video invierà notifiche al dispositivo quando viene rilevata un’attività anomala, permettendo all’utente di rivedere le registrazioni. La memorizzazione dei video sul cloud per 10 giorni è gratuita, anche se per poter accedere a questa funzione sarà necessario disporre di un abbonamento iCloud da 200 GB o 2TB.

P‌er il corretto funzionamento, HomeKit‌ Video Secure per la videocamera Logitech Circle 2 richiede un aggiornamento firmware, attualmente in fase di rilascio in versione beta.

Della Logitech Circle 2 ne abbiamo parlato in una nostra recensione, rimanendo soddisfatti, non solo dell’hardware, ma anche del software. Da un lato la periferica ha un design davvero accattivante, ma unisce un software diverso da tutti gli altri, con una sorta di timeline e diario, che mostra agli utenti ogni singolo avvenimento ripreso dalla telecamera.

La camera Logitech Circle 2 con filo, ossia il modello che supporterà HomeKit Video Secure, costa circa 170 euro al momento e si acquista su Amazon direttamente a questo indirizzo.