Logitech Folio Touch è la cover con tastiera e trackpad per iPad Pro 11

Apple Magic Keyboard è bellissima e chi l’ha provata l’ha definita come l’accessorio definitivo per lavorare con iPad Pro, ma per chi ritiene che il prezzo sia troppo elevato ora è disponibile l’alternativa Logitech Folio Touch sia per gli iPad Pro 11 pollici di ultima generazione che quello rilasciato nel 2018.

Design, struttura e funzioni offerte sono molto simili se non identiche a quelle già viste nella cover con tastiera e trackpad Logitech Combo Touch presentata nel mese di marzo nelle versioni per iPad 10,2”, per iPad Air e anche compatibile con iPad Pro 10,5”.

La struttura della cover avvolge quasi completamente i bordi laterali del tablet Apple: quando è chiusa il panello che ospita la tastiera protegge lo schermo, mentre nella parte posteriore è presente un altro pannello pieghevole che funge sia da protezione del retro del tablet che da sostegno regolabile. Quando l’utente utilizza il tablet può posizionarlo sulle proprie gambe o su un tavolo per lavorare proprio come farebbe con un computer portatile, sfruttando così sia la tastiera retroilluminata, con tasti dedicati al sistema iOS, sia impiegando il trackpad integrato.

I tasti dedicati permettono di regolare rapidamente la luminosità, il volume e la riproduzione multimediale, così come il tasto dedicato per tornare alla pagina Home principale. Per il funzionamento e la retro illuminazione dei tasti non occorre caricare e ricaricare una batteria perché l’alimentazione avviene direttamente tramite la porta Smart Connector di Apple integrata in iPad Pro.

Quando l’utente non deve scrivere ma usa il tablet per disegnare, leggere o vedere video è possibile rimuovere il pannello inferiore che ospita tastiera trackpad per alleggerire il peso complessivo e aumentarne la maneggevolezza complessiva. Lungo il bordo superiore è disponibile anche un vano per ospitare comodamente Apple Pencil.

La nuova cover con tastiera e trackpad Logitech Folio Touch per iPad Pro 11 è in arrivo entro la fine di luglio: da questa pagina di Apple Store online è possibile acquistarla al prezzo di 159,95 euro con consegna stimata tra il 27 luglio e il 3 agosto con spedizione gratuita.

