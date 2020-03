Logitech Combo Touch è la cover con tastiera e trackpad per iPad 10,2” e iPad Air

L’annuncio delle nuove cover Logitech Combo Touch con tastiera e trackpad segue di poche ore gli annunci di Apple. Nelle scorse ore Cupertino ha annunciato oggi che iPadOS 13.4 includerà il supporto al trackpad per tutti i modelli di iPad Pro, iPad Air 2 e versioni successive, iPad di quinta generazione e versioni successive e iPad mini 4 e versioni successive. L’aggiornamento del software verrà rilasciato il 24 marzo e Logitech si prepara al meglio con il lancio delle nuove tastiere con trackpad per iPad da 10,2 pollici e iPad Air da 10,5 pollici.

Logitech ha presentato oggi le nuove custodie Logitech Combo Touch, entrambe al prezzo di 149,95 euro: le nuove cover con tastiera e trackpad per iPad sono già presenti nello store online di Apple, sebbene non siano ancora disponibili all’acquisto. Si collegheranno allo Smart Connector su ciascun iPad, senza dunque necessità di dover caricare la batteria integrata, come avviene invece per Apple Magic Keyboard con Trackpad.

Le cover tastiere con trackpad Logitech Combo Touch sono di dimensioni standard dispongono di un trackpad integrato con supporto per i gesti Multi-Touch, offrono tasti retroilluminati, e una riga completa di tasti di scelta rapida per iPadOS, oltre al supporto con inclinazione di 50 gradi che permette quattro modalità di utilizzo: digitare, visualizzare, leggere e disegnare.

La custodia aggiunge protezione all’iPad e include un supporto per Apple Pencil oppure per la penna Logitech Crayon. La custodia Logitech Combo Touch per iPad Air da 10,5 pollici è anche compatibile con il vecchio iPad Pro da 10,5 pollici. A questo indirizzo si acquista quella per iPad 10,2 pollici, mentre da qui il modello per iPad Air da 10,5 pollici.

Per tutte le novità dell’iPad Pro 2020 appena presentato il link da seguire è questo.

Vi ricordiamo che nella giornata del 18 Marzo Apple ha presentato nuovi e aggiornato le configurazioni di altri dispositivi. Ecco tutte le novità di oggi: