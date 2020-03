Apple Magic Keyboard con Trackpad funziona con gli iPad Pro 2018

Con i nuovi iPad Pro 2020 la multinazionale di Cupertino ha introdotto anche la nuova Apple Magic Keyboard. Si collega al tablet con aggancio magnetico ed è progettata per permettere all’utente di regolare liberamente l’inclinazione fino a 130 gradi per ottenere sempre l’inclinazione ideale per lavorare in qualsiasi condizione, sia quando è appoggiata su un piano o una scrivania oppure sulle gambe in mobilità.

Apple Magic Keyboard mette a disposizione una tastiera con pulsanti a meccanismo a forbice ed escursione di 1mm, facilitando non solo l’inserimento dei testi, ma anche più in generale la produttività grazie alla presenza della trackpad, per la prima volta in arrivo su iPad. Grazie alla superficie sensibile al tocco l’utente può controllare il puntatore sullo schermo, ma anche effettuare gesture e scorciatoie direttamente sulla Trackpad per effettuare in modo rapido e veloce le azioni più comuni.

La buona notizie è che la nuova Apple Magic Keyboard non sarà limitata ai nuovi iPad Pro 2020, ma si potrebbe sfruttare anche ai tablet professionali di Cupertino della generazione precedente, quindi gli iPad Pro 2018. Questo sarà possibile non appena Apple rilascerà l’aggiornamento software gratuito iPadOS 13.4 in arrivo il 24 marzo.

Apple Magic Keyboard per iPad Pro sarà disponibile a maggio al prezzo di 339 euro per il modello da abbinare agli iPad Pro da 11” e anche al prezzo di 399 euro per il modello destinato agli iPad Pro 12,9”. Apple ha già annunciato che la nuova tastiera con trackpad sarà proposta con layout per oltre 30 lingue, italiano incluso. Su Apple Store online è già disponibile la vetrina che presenta questo accessorio e le sue caratteristiche principali, naturalmente risulterà disponibile per l’acquisto solo a maggio.

Ricordiamo che Apple ha anche introdotto il nuovo MacBook Air 2020 e aggiornato Mac mini con unità di archiviazione SSD raddoppiate.