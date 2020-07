Skebby semplifica il check-in online via SMS per le strutture ricettive

L’opportunità di permettere ai propri ospiti di effettuare il check-in online prima del proprio arrivo contribuisce in modo significativo ad evitare la formazione di code e assembramenti in reception, nonché lo scambio di documenti fisici, nel pieno rispetto delle normative per la protezione della salute di dipendenti e ospiti delle strutture ricettive.

Anche per hotel, campeggi, agriturismi e altre attività extralberghiere, che non sono già dotate di un sistema di self check-in, è oggi possibile offrire quest’opzione ai propri ospiti in modo semplice e veloce tramite l’invio di un SMS con cui la struttura può indirizzare i clienti verso una mini pagina web dove potranno inserire in autonomia i dati richiesti per la registrazione.

La piattaforma di di mobile marketing & service di Skebby.it consente di inviare SMS da web e creare in autonomia una landing page ottimizzata per il mobile con un form per la raccolta dei dati, senza necessità di disporre di un proprio sito e di alcuna competenza tecnica.

“La possibilità di creare in modo facile ed economico un sistema efficace di self check-in è solo una delle opportunità offerte dagli SMS agli operatori delle strutture ricettive, che sono sicuramente tra le realtà più colpite dall’emergenza sanitaria degli scorsi mesi”, spuega Francesca Quagliata, Digital Marketing Strategist di Skebby, che ha proseguito: “L’invio di un SMS è ideale anche per informare in modo semplice ed efficace coloro che sono già stati ospiti che l’hotel è pronto ad accoglierli in piena sicurezza oppure, puntando sull’atteso boom del turismo di prossimità, anche per farsi conoscere da chi vive nelle province e nelle regioni limitrofe alla struttura”.

Per quanto riguarda i costi d’implementazione del servizio, che già di per sé contenuti, sono ora ancora più interessanti grazie ad un’iniziativa di Skebby che, per incentivare la ripartenza del settore travel, ha deciso di riservare, tramite il codice HOTEL30, uno sconto del 30% fino al 23 Luglio sui pacchetti di SMS per i nuovi clienti, cui si aggiunge un mese del servizio landing page gratuito.