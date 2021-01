Logitech Rally Bar e RoomMate migliorano le videoconferenze

Logitech porta la videoconferenza a un livello superiore con una gamma di dispositivi di nuova generazione e soluzioni per computer che funzionano con i principali servizi di videoconferenza, come Microsoft Teams e Zoom. La nuova Rally Bar di Logitech, pensata per le sale di medie dimensioni, e la nuova Rally Bar Mini, per le sale più piccole, trasformano i meeting grazie a video di alta qualità e audio nitido e chiaro, il tutto racchiuso in un design tutto in uno.

Per quanto riguarda le sale riunioni di grandi dimensioni, la nuova RoomMate di Logitech è un dispositivo che permette di realizzare videoconferenze con webcam Logitech, come ad esempio la Rally Plus, senza il supporto di PC o Mac.

Grazie a questi prodotti è possibile semplificare l’impostazione, la gestione e l’utilizzo dei dispositivi di videoconferenze, migliorando la qualità dei meeting negli odierni ambienti di lavoro ibridi, in continua evoluzione. Mentre le videoconferenze stanno diventando sempre più parte integrante della quotidianità, la nuova gamma di prodotti Logitech stabilisce un nuovo standard per soluzioni versatili.

È possibile avviare programmi di videoconferenza come Microsoft Teams e Zoom direttamente da Rally Bar e Rally Bar Mini o connettere i dispositivi tramite USB a quasi ogni Mac o PC. È anche possibile collegare il proprio computer portatile e utilizzare il proprio programma di videoconferenza preferito. I nuovi prodotti Logitech supportano anche altri servizi di videoconferenza, come GoToMeeting, Pexip e RingCentral.

Da una seconda telecamera dedicata all’AI e all’analisi dei dati sull’uso della sala, alla copertura audio estendibile con i Rally Mic Pods: oggi le aziende possono disporre di soluzioni modulari, versatili e semplici da usare. Ora è possibile garantire che ogni sala riunioni, indipendentemente dalle dimensioni o dal tipo di allestimento, sia a disposizione di qualunque partecipante, compreso chi è sintonizzano da remoto, per restare sempre connesso, senza perdere nessun dettaglio. Rally Bar e Rally Bar Mini si distinguono per le caratteristiche e le prestazioni offerte:

Ottiche brillanti con risoluzioni fino a 4K: sembra di incontrarsi di persona pur essendo in luoghi differenti, grazie a un sistema discreto a forma di barra che vanta un’ottica motorizzata per riprese ottimizzate e risoluzione fino a 4K. Rally Bar vanta una qualità d’immagine senza difetti con zoom ottico fino a 5X, potenziato dall’ottica digitale per uno zoom totale di 15X

Tutte le voci risultano nitide: grazie all’impianto audio avanzato, entrambe le barre video sono dotate di altoparlanti a bassissima distorsione, che diffondono un suono cristallino e pieno in ogni angolo della stanza. Un sistema di microfoni a raggera raccoglie le voci provenienti da ogni postazione per una chiarezza eccezionale delle voci, concentrandosi su chi sta parlando e auto-equilibrando il livello delle voci più o meno forti, mentre vengono soppressi i rumori indesiderati. Inoltre, un sistema brevettato di sospensione antivibrazioni riduce al minimo le vibrazioni degli altoparlanti che normalmente riverberano su pareti e tavoli, così da poter ascoltare ed essere ascoltati in modo chiaro.

Design curato: Rally Bar e Rally Bar Mini sono caratterizzate da bordi eleganti e arrotondati che conferiscono ai prodotti un look elegante e minimal. Dotate di tessuto in poliestere riciclato sugli altoparlanti, entrambe le barre video sono disponibili in grafite o bianco per integrarsi nell’arredamento delle sale conferenze più moderne.

Sistema di AI integrato: Entrambe le barre video sono dotate di tecnologia Logitech RightSense e AI Viewfinder, una seconda telecamera dedicata alla visione artificiale. La telecamera rileva le figure umane e analizza le informazioni relative alla loro posizione in tempo reale, migliorando la precisione dell’auto-inquadratura e del controllo della telecamera di Logitech RightSight, in modo che i partecipanti alla riunione siano sempre a fuoco, sia che arrivino in ritardo sia che siano in movimento.

Semplice da installare, gestire e monitorare: oltre al design versatile e all-in-one, Logitech Rally Bar e Rally Bar Mini sono dotate di un sistema di gestione dei cavi e opzioni di montaggio flessibili che garantiscono una installazione facile, sicura e con un ingombro minimo. L’installazione richiede pochi minuti ed è possibile monitorare e gestire facilmente le barre video da un’unica piattaforma utilizzando Logitech Sync o altri programmi. Inoltre, è possibile capire come le sale conferenze vengono utilizzate con strumenti quali il conteggio delle persone presenti, particolarmente importante per il mantenimento dei limiti di occupazione delle sale negli ambienti di lavoro ibridi.

Prezzi e disponibilità

Logitech Rally Bar sarà il primo ad essere disponibile dalla fine marzo, a partire da 3.999 euro. Rally Bar è anche dotata di supporto integrato per Microsoft Teams Rooms su Android e Zoom Rooms Appliances: Zoom sarà disponibile fin da subito. A seguire saranno disponibili anche Rally Bar Mini a partire da 2.999 euro e RoomMate a partire da 999 euro. Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito web del costruttore: i nuovi prodotti funzioneranno anche con GoTo, Pexip e RingCentral.

