Aggiornati 25 software per foto digitale AKVIS su Mac e Windows

AKVIS offre una vasta gamma di software di elaborazione delle immagini disponibili come applicazioni autonome e plugin per editor di foto. Il campo di applicazione dei programmi è vario. La software house fornisce strumenti di ritocco e miglioramento delle foto, per creare effetti speciali, applicare filtri artistici, ecc.

Le nuove versioni dei programmi di questa azienda integrano varie migliorie. Programmi come AirBrush 7.5, ArtWork 12.5, Draw 8.5, Charcoal 5.5, OilPaint 9.5, Pastel 5.5, Points 5.5, Sketch 24.0 e Watercolor 5.5, offrono nuove opzioni di Decorazione. Ora è possiible combinare armoniosamente l’effetto Passpartout con la Cornice classica e decorare le opere d’arte nel modo più accattivante.

Tutti i programmi, oltre ad HDRFactory 7.5 e MakeUp 7.7, includono l’opzione di colore per l’effetto Vignetta che consente di applicare una cornice di colore uniforme e aggiungere un aspetto vintage alle immagini.

Sketch 24.0 offre l’elaborazione avanzata di una foto in uno schizzo con lo stile Maestro. Charcoal 5.5 contiene nuovi preset versatili che facilitano l’applicazione dell’effetto carboncino e gessetto. ArtSuite 18.5 include nuove cornici per le Composizione artistiche.

Tutti i prodotti, inclusi i suddetti e Chameleon 11.1, Coloriage 12.6, Decorator 8.1, Enhancer 17.1, Explosion 1.6, LightShop 7.2, Magnifier AI 10.1, NatureArt 11.2, Neon 5.1, Noise Buster 11.1, Refocus 10.1, Retoucher 11.1, SmartMask 11.1, offrono supporto per più file RAW, compatibilità con le ultime versioni degli editor di immagini e una migliore stabilità. L’elenco dettagliato delle modifiche è presentato sulla pagina di ogni singolo programma.

Le recenti versioni sono disponibili e scaricabili dal sito dello sviluppatore (dove è possibile scricare anche le versioni dimostrative). I software di AKVIS funzionano su PC con Windows 7 e seguenti, e su Mac con OS X 10.10 e seguenti. I prodotti possono essere utilizzati come programmi standalone (indipendenti) e/o come plugin per AliveColors di AKVIS, Adobe Photoshop, Corel PaintShop Pro, Affinity Photo ed altri editor di grafica. Tutti i programmi multilingua (italiano compreso).

Chi di recente ha acquistato oppure aggiornato le licenze nel corso degli ultimi 12 mesi, puòà effettuare l’aggiornamento gratuito alle nuove versioni. Gli utenti con le licenze non valide per le ultime versioni possono aggiornare ogni programma per € 14,00 o tutti i prodotti in una sola volta a soli € 35,00 con un notevole risparmio complessivo.

I 25 programmi AKVIS per l’elaborazione delle immagini possono essere acquistati come prodotti separati o tutti insieme nel pacchetto AKVIS Alchemy con uno sconto del 60%. I prodotti sono disponibili nelle versioni Home, Home Deluxe e Business, con diversi livelli di funzionalità.