L’ombrello riflettente Xiaomi con apertura inversa a 11 euro

Un ombrello altamente portatile dotato di apertura automatica e inversa e di una serie di funzioni aggiuntive che lo rendono unico e migliore di altri: è di Xiaomi e al momento è in sconto a metà prezzo.

E’ di quelli con asta telescopica e che, grazie ad un sistema di ripiegamento multiplo, può essere rimpicciolito fino a poter essere infilato tranquillamente in uno zaino o una borsa. Infatti da chiuso occupa solo uno spazio di 30 centimetri di lunghezza, mentre quando lo si apre il telo presenta un diametro di 105 centimetri, quindi tra i più grandi nella sua categoria.

Ma questa è solo la punta dell’iceberg perché presenta innanzitutto un sistema di apertura inversa: in pratica l’acqua anziché sgocciolare fuori resta imprigionata all’interno fino a quando non lo si capovolge posizionandolo “a testa in giù”. Questo significa che per entrare e uscire dall’auto risulta molto più facile aprirlo e chiuderlo, e in più non ci si bagna perché le gocce depositate sul telo restano raccolte.

Oltre a questo, presenta una striscia rifrangente che incornicia l’intera cupola: ciò ne migliora di molto la visibilità quando lo si utilizza passeggiando per strade trafficate, migliorando la sicurezza in special modo dove non c’è il marciapiede. Le auto in corsa infatti, grazie ai fari, vedranno riflettersi le luci sull’ombrello, che creerà un anello bianco incandescente, segnalando così la presenza della persona lungo la via.

Sul manico è stata poi installata una luce LED che permette così di trasformare l’ombrello in una torcia: oltre ad accenderla per aumentare ancora la propria visibilità in strada, essendo direzionata verso il basso permette anche di guardare la strada sulla quale si sta camminando specialmente quando si tratta di un percorso privo di illuminazione esterna, e può essere altrettanto utile per permettere al proprietario di un cane di vedere (e raccogliere) eventuali escrementi.

Ma non è finita qui, perché questo ombrello presenta anche un pulsante per l’apertura automatica che facilita e velocizza l’intero processo; e secondo la scheda tecnica, il sistema è rinforzato dalla fibra di vetro che riduce notevolmente le possibilità di strappo, aumentando esponenzialmente la resistenza al vento.

Questo ombrello è di Xiaomi, pesa meno di mezzo chilo e normalmente costa 22,16 euro ma in questo momento è scontato al 50%, quindi lo si paga 11,08 euro.

