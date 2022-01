Canon presenta Cinema EOS 8K Full Frame la video-fotocamera ibrida 

Canon ha presentato ufficialmente EOS R5 C, la sua videocamera cinematografica ibrida che abbina le caratteristiche di ripresa professionale della gamma Cinema EOS con le funzionalità fotografiche del Sistema EOS R con il passaggio da una modalità all’altra (e da un sistema operativo all’altro con un semplice switch).

Il nuovo modello integra un sensore CMOS full frame ad alta risoluzione, un processore DIGIC X e un innesto RF, che consentono di acquisire video in 8K di altissima qualità e immagini da 45 megapixel con velocità di scatto continuo fino a 20 fps.

La prima videocamera Canon Cinema EOS ibrida

EOS R5 C segna una nuova tappa nell’evoluzione del Sistema Cinema EOS introducendo la registrazione interna di video 8K in formato RAW a 30p e fino a 60p con alimentatore esterno. Ciò garantisce un’eccezionale nitidezza delle immagini e infinite possibilità di post-produzione. Grazie al sistema di raffreddamento attivo, è possibile effettuare molte ore di ripresa in formato 8K di alta qualità.

Oltre a registrare in HDR sia PQ che HLG, la nuova videocamera supporta la gamma Canon Log 3, consentendo ai filmmaker di realizzare video estremamente realistici e di sfruttare ampie possibilità espressive, per offrire agli spettatori un’esperienza realmente immersiva. Dotata delsistema Dual Pixel CMOS AF per la cattura delle fotografie, la videocamera offre inoltre le modalità Eye AF ed EOS iTR AF X per le riprese video, garantendo una messa a fuoco sempre precisa. La tecnologia di messa a fuoco automatica rileva gli occhi in tempo reale ed è in grado di continuare a seguire la testa dei soggetti anche quando questi distolgono lo sguardo dalla videocamera. EOS R5 C integra un sistema elettronico di stabilizzazione dell’immagine che offre il controllo coordinato con obiettivi compatibili dotati di IS Ottico, al fine di limitare gli effetti di tremolio dovuti all’utilizzo a mano libera, per generare riprese fluide e immagini nitide.

Grazie al sensore da 45 megapixel e al processore DIGIC X, EOS R5 C assicura prestazioni fotografiche all’avanguardia e straordinarie velocità di scatto continuo fino a 20 fps. Il processore DIGIC X introduce anche importanti innovazioni nell’elaborazione del rumore consentendo di raggiungere una sensibilità ISO di 51.200, rendendo la videocamera ottimale per le riprese in condizioni di scarsa illuminazione, come gli eventi sportivi indoor. I fotografi possono ora godere di una maggiore libertà creativa grazie alla possibilità di catturare immagini HEIF a 10 bit con un’ampia gamma dinamica e cromatica. Il timer intervallo mette infine a disposizione opzioni aggiuntive consentendo di effettuare eccezionali riprese in time-lapse ad alta risoluzione.

Flussi di lavoro 8K più snelli con 3 formati RAW

EOS R5 C registra internamente in formato Cinema RAW Light per supportare le riprese a 12 bit in alta fedeltà, con un’ampia gamma dinamica e cromatica, e file di dimensioni facilmente gestibili. Canon ha anche introdotto tre nuove declinazioni del formato RAW: RAW HQ (High Quality), RAW ST (Standard Quality) e RAW LT (Light Quality), per consentire agli utenti di selezionare la modalità in base alle proprie esigenze di ripresa e al workflow di produzione adottato.

Due slot per schede di memoria (uno per schede CFexpress 2.0 Tipo B ed uno per UHS-II SD) consentono di registrare simultaneamente formati, risoluzioni e profondità bit diversi, per flussi di lavoro flessibili. Ciò include la registrazione audio durante le riprese in 4K a 120p. Oltre al formato Cinema RAW Light a 12 bit, EOS R5 C supporta il formato XF-AVC 10 bit di Canon fino a 810 Mbps e opzioni MP4 estremamente versatili.

Inoltre, il sensore 8K full frame consente di registrare video 4K e Full HD nitidi, dai colori vivaci e con un basso rumore attraverso l’oversampling interno. L’utilizzo dell’intero sensore agevola anche la registrazione di contenuti con un elevato frame rate come ad esempio in 4K 120p, senza ridurre l’angolo di campo e mantenendo la funzionalità di messa a fuoco automatica.

Versatilità e connettività

Con EOS R5 C, Canon offre ai professionisti uno strumento versatile che può aiutarli a soddisfare le sempre più variegate richieste del mercato.

Costruita utilizzando l’innovativo innesto RF, caratterizzato da una distanza della flangia ridotta e da una connessione a 12 pin per una più rapida comunicazione tra il corpo macchina e l’obiettivo, EOS R5 C è compatibile con gli obiettivi Canon EF, RF e Cinema, oltre che con gli obiettivi anamorfici di terzi, in modo da raggiungere un rapporto di visualizzazione più ampio per il grande schermo.

Mentre aumenta la richiesta di contenuti VR, l’abbinamento del formato video 8K con il nuovo obiettivo Canon RF 5.2mm F2.8 L Dual Fisheye semplifica l’intero processo di realizzazione di filmati VR immersivi, dalle riprese alle modifiche in post-produzione. Oltre alla flessibilità degli obiettivi, questa videocamera è dotata della stessa slitta accessori multifunzione già presente nei modelli EOS R3 e XF605, che consente di collegare e alimentare direttamente accessori come il per l’integrazione in una soluzione multicamera professionale.

Grazie alla connettività avanzata, gli utenti possono avvalersi dell’applicazione Content Transfer Mobile per i trasferimenti FTP e la modifica dei metadati ML-G2: una soluzione studiata per la cronaca e i professionisti che lavorano in solitaria.

Corpo compatto, resistente e dal design familiare

Per offrire il meglio di entrambe le soluzioni, EOS R5 C dispone di due sistemi operativi separati per foto e video: il sistema EOS R e l’interfaccia Cinema EOS. Una ghiera a 3 posizioni consente di commutare facilmente tra le due modalità e di accedere alle relative impostazioni. La nuova videocamera è anche personalizzabile grazie ai 13 pulsanti programmabili e all’ampia gamma di funzioni video professionali. Questo potente strumento è inoltre dotato di un mirino OLED ad alta risoluzione da 0,5 pollici con 5,76 milioni di punti per l’analisi accurata delle immagini, un display a matrice di punti sulla parte superiore del corpo macchina per il rapido controllo delle impostazioni della videocamera e un luminoso monitor LCD HD orientabile da 3.2″ per una comoda visione da più angolazioni, di giorno e di notte.

EOS R5 C è il modello più piccolo e leggero della gamma Cinema EOS, con un peso di soli 680 g. E’ dotata di un corpo in lega di magnesio e resiste alla polvere e all’acqua, grazie a un design intuitivo che separa il flusso d’aria dai componenti elettrici.

Queste le caratteristiche principali di EOS R5 C

– Sensore Full Frame con registrazione in formato 8K RAW a 12 bit 30p o 8K 60p utilizzando un alimentatore esterno

– Immagini da 45 megapixel fino a 20 fps

– Eye AF preciso con Dual Pixel CMOS AF e tracciamento intelligente di volto/testa con EOS iTR AF X

– Ampia gamma di formati di registrazione professionali, comprese tre nuove tipologie di Cinema RAW Light

– Raffreddamento attivo per registrazioni di lunga durata

– Terminale Timecode

– Innesto RF con IS coordinato

– Connettività avanzata e slitta per accessori multifunzione

EOS R5 C sarà disponibile a partire da Aprile 2022 al prezzo suggerito di 5.129 euro iva inclusa.

Per ulteriori informazioni su EOS R5 C visitare il sito Canon a questo link.

Aggiornamento firmware per EOS C70

Contestualmente all’annuncio di EOS R5 C Canon ha annunciato il rilascio di un importante aggiornamento per la videocamera EOS C70, che migliorerà ulteriormente le funzionalità della gamma Cinema EOS aggiungendo la registrazione Cinema RAW Light a 12 bit.

L’ultimo aggiornamento firmware per EOS C70 sblocca funzionalità avanzate che comprendono una nuova opzione di registrazione in formato Cinema RAW Light LT 4K supportata dalla funzione di registrazione di file proxy in formato XF-AVC. I creatori di contenuti possono cogliere nuovissime opportunità creative e migliorare la qualità immagine, grazie alle opzioni di registrazione Cinema RAW Light LT, Frame e Interval che consentono l’animazione in stop frame e la realizzazione di video in time lapse. Il firmware rilasciato a dicembre 2021 assicura la compatibilità con altri 12 obiettivi in abbinamento con l’Adattatore EF-EOS R 0.71x. Il supporto per la correzione ottica completa, i metadati e la messa a fuoco automatica offrono ai filmmaker una grande flessibilità nella scelta dell’obiettivo.

L’aggiornamento firmware per EOS C70 firmware sarà disponibile a partire da Marzo al questo e indirizzo.