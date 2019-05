Lomography, nuovo obiettivo F1.7 Petzval 55 mm per mirrorless Sony E, Nikon Z e Canon RF

Lomography ha annunciato l’apertura dei pre-ordini per il Petzval 55mm f/1.7 MK II, obiettivo “artistico” progettato specificamente per fotocamere mirrorless full-frame.

Compatibile con le fotocamere mirrorless full-frame Sony E, Nikon Z e Canon RF, il Petzval 55 mm f/1.7 l’obiettivo in questione è dotato di un anello di controllo del bokeh, un sistema a doppia apertura e offre svariate opzioni creative. Lomography vanta il sistema di controllo del bokeh (“il migliore di sempre”), un anello di messa a fuoco fluido e la regolazione continua della ghiera per la funzionalità video, elementi che rendono il Petzval 55 mm f/1.7 più flessibile rispetto ai suoi predecessori.

L’obiettivo è disponibile in tre diversi colori: ottone con finitura nera, ottone satinato e alluminio anodizzato nero per un prezzo rispettivo di 499€, 449€ e 399€.

Le prime unità in alluminio dovrebbero essere spedite a luglio e le unità in ottone seguiranno il mese successivo. Tutte le lenti sono compatibili con attacchi Canon RF, Nikon Z and Sony E.

La confezione include: obiettivo, coperchio frontale e posteriore per la lente, Panno per la pulizia, photo book, manuale e 4 piatti di apertura speciali (Cuore, Stella, Fiocco di neve, Sole, e un piatto speciale protezione polvere)