Longer LK5 Pro, la stampante 3D casalinga

Se volete mettervi in casa una stampante 3D e auto-produrvi tutto quello di cui potreste aver bisogno, da piccoli oggetti come tappi, parti di ricambio, ma anche attrezzi, strumenti di lavoro o perfino giocattoli anche di generose dimensioni, potete comprare la stampante Longer LK5 Pro che al momento viene venduta a 271,38 euro.

Si tratta di una stampante 3D solida e performante: utilizza il processore TMC2208 che si dice essere piuttosto silenzioso, quindi vi consente di stampare oggetti e componenti senza disturbare chi magari sta riposando nella stanza accanto. L’area di stampa è molto più grande della maggior parte di stampanti 3D casalinghe: parliamo infatti di un volume pari a 30 x 30 x 40 centimetri, quindi di circa 10 centimetri più ampio su ciascuna delle tre direzioni.

E’ dotata di funzione di autolivellamento in modo da poter procedere con la stampa corretta senza dover regolare nulla manualmente ed è dotata di un ampio schermo touch a colori da 4,3 pollici dal quale è così possibile gestire tutto senza dover necessariamente collegare il computer sul quale è presente il file di stampa o il progetto. Ci sono infatti sia la presa USB che un lettore microSD che consentono di leggere i file direttamente da chiavette e schede di memoria.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, l’ugello raggiunge una temperatura di 190 – 250 °C, utilizza filamenti da 0,4 millimetri di diametro e stampa alla velocità massima di 1,8 centimetri al secondo. E’ inoltre dotata di una base di stampa in vetro-ceramica che promette una maggiore facilità di rimozione degli oggetti stampati al termine. Inoltre utilizza delle coperture in teflon che consentono di evitare scottature qualora si dovesse entrare a contatto con uno dei tubi a vista.

La stampante, che occupa uno spazio di circa 67 x 58 x 54 centimetri e pesa 13,5 chilogrammi, arriva a casa preassemblata al 90%, quindi una volta spacchettata per poterla usare bastano pochi minuti. Al momento è in vendita sul sito ufficiale a 271,38 euro e qui trovate anche diversi link per poter scaricare il manuale utente e alcuni file per provare la stampa di oggetti in 3D. Ci sono anche alcuni video che la mostrano in azione e ne descrivono i punti salienti.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.