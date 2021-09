L’Irlanda accusata di rallentare i reclami sulla privacy

In Irlanda il commissario per la protezione dei dati è stato criticato per non aver risolto la stragrande maggioranza dei reclami sulla privacy contro Apple e i principali colossi della tecnologia, ritardando le sentenze in altri paesi dell’Unione europea.

In qualità di quartier generale europeo di Apple, Facebook, Google, Microsoft e Twitter, l’Irlanda ha la responsabilità di garantire che le aziende seguano il diritto dell’UE, incluso il GDPR. Tuttavia, in caso di abuso della privacy, la mancata indagine dell’Irlanda ha un impatto sui casi di protezione dei dati da parte di altre autorità di regolamentazione all’interno dell’UE.

La mancanza di progressi è stata sollevata da numerosi attivisti per la privacy e regolatori dell’UE, come riporta Financial Times. Le accuse riguardano e prendono di mira il Consiglio irlandese per le libertà civili, presuntivamente colpevole, non solo di lasciare irrisolti la maggior parte dei casi, ma indietro rispetto alla Spagna, ad esempio, che riuscirebbe a produrre progetti di decisione 10 volte in più, nonostante abbia un budget inferiore.

A marzo, il commissario federale tedesco per la protezione dei dati ha criticato la “gestione estremamente lenta dei casi in Irlanda, che è notevolmente al di sotto dei progressi nella gestione dei casi della maggior parte dei supervisori dell’UE e in particolare della Germania”.

Come parte della denuncia, Kelber ha rivelato che l’Irlanda stava indagando su 196 casi di protezione dei dati alla fine del 2020, ma ne aveva conclusi solo quattro. Nel frattempo, la Germania ne ha chiusi 52 su 176 casi totali. Nell’ultima tornata di critiche, si afferma che l’Irlanda ha avuto a che fare con 164 denunce di violazione della privacy significative, ma con il 98% di esse rimaste irrisolte.

Così ha affermato il collega senior dell’ICCL Johnny Ryan, che ha anche definito l’Irlanda il “peggiore collo di bottiglia” per l’applicazione del GDPR:

L’applicazione del GDPR contro Big Tech è paralizzata dall’incapacità dell’Irlanda di fornire progetti di decisione sui casi transfrontalieri. Sebbene le regole consentano al comitato europeo per la protezione dei dati di agire contro gli organismi di controllo della protezione dei dati a livello statale, i suoi poteri limitati non gli consentono di costringere un regolatore ad agire in modo significativo

I funzionari affermano che il governo irlandese ha un maggiore controllo sulla questione, in quanto può costringere il regolatore a indagare sui reclami. L’UE può anche teoricamente aprire procedimenti di infrazione contro il governo irlandese per non aver prodotto politiche adeguate per le norme sulla privacy, comprese quelle relative alle indagini. Al momento, però, l’autorità di regolamentazione irlandese non ha risposto alla richiesta di commenti al rapporto.

Sebbene lenta, l’Irlanda ha comunque fatto piccoli progressi contro WhatsApp, multando il servizio di messaggistica di proprietà di Facebook sulle sue politiche generali sulla privacy il 2 settembre. La multa, del valore di 257 milioni di dollari, è la più alta che l’Irlanda abbia mai imposto con i regolamenti GDPR, ed è la seconda più alta in Europa sull’argomento.

L’Irlanda ha cercato di respingere i tentativi di introdurre un piano fiscale globale, che potrebbe indebolire il suo status di paradiso fiscale per le grandi aziende. Sta ancora “combattendo” contro l’Unione Europea per il pagamento delle tasse arretrate di 14,4 miliardi di dollari nella nota vicenda Apple, in parte innescata da agevolazioni fiscali da parte dell’Irlanda, considerate illegali. L’intera questione potete leggerla a questo indirizzo.