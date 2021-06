Loona è l’app per iPhone e iPad che vi aiuta a dormire

C’è chi per addormentarsi usa il metodo militare (bisogna chiudere gli occhi e immaginare di essere distesi sulla schiena all’interno di una piccola barca che ondeggia su un lago molto calmo, mentre si fissa il cielo, di un perfetto blu) ma se con voi non funziona e fate fatica a prendere sonno, adesso potete provare con Loona.

Si tratta di un’app che si auto-promuove sostenendo che è la prima «a consentire di disconnettersi rapidamente da una lunga e stressante giornata e di entrare nel giusto umore per dormire». Non è l’ennesima applicazione per il sonno – ci tiene a specificare l’omonima azienda – perché non propone un elenco di tecniche che aiutano ad addormentarsi: piuttosto si tratta di «un’app che altera l’umore perché ci aiuta a mantenere la calma durante il giorno e ci prepara emotivamente per andare a dormire la sera».

Le emozioni negative che si accumulano durante il giorno vengono infatti elaborate e consolidate dal nostro cervello proprio durante il sonno, rendendo più difficile dimenticarle quando si dovrà poi affrontare una nuova faticosa giornata. Per di più sentirsi arrabbiati, ansiosi e depressi o, al contrario, eccitati ed euforici, influiesce negativamente sull’inizio del sonno e nella fase REM. «Le persone pensano che siano i sintomi di un disturbo del sonno, ma in realtà potrebbero essere semplicemente dell’umore sbagliato per dormire».

Fin dal risveglio e durante la giornata, Loona si propone di controllare gli stati emotivi dell’utente con playlist di suoni appositamente progettati per arrivare a sera con l’umore giusto per addormentarsi bene e in fretta. Ascoltando quel che propone quotidianamente l’app viene promesso «il reset della mente per chiudere fuori la frenesia del mondo e creare l’atmosfera perfetta per dormire».

Le sessioni del sonno vengono comunque salvate nell’app Salute di Apple e abbonandosi alla versione Plus al prezzo di 12,99 dollari al mese oppure 39,99 dollari l’anno, con una prova gratuita di sette giorni, si accede all’intera collezione dei suoni. Ma l’app è gratuita e si può provare fin da subito senza sborsare un euro scaricando la versione universale per iPhone e iPad direttamente dall’App Store.