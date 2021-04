L’originale mini zaino Xiaomi in super offerta a poco più di 6 euro

Pratico e dallo stile inconfondibile, come del resto qualsiasi prodotto Xiaomi. E’ il nuovo zaino con capienza 7L, che vi aiuterà nel quotidiano a trasportare tutti gli oggetti di cui avrete bisogno. Al momento si acquista in offerta lampo a poco più di 6 euro in diverse colorazioni. Clicca qui per comprare.

Dal design ergonomico, è costruito per scaricare con equilibrio il peso sulle spalle ed offre una serie di tasche che permettono di separare i vari oggetti riposti al suo interno.

E’ adatto sicuramente ai più piccoli, e ad un pubblico femminile, ma in realtà si tratta di un oggetto unisex che può essere utilizzato da tutti. Nonostante il prezzo è fatto in fibra di poliestere ed resistente agli schizzi, quindi utilizzabile anche sotto la pioggia.

Ha una capacità di 7 litri ed è ideale per la vita di tutti i giorni, quando nel quotidiano occorre trasportare piccoli oggetti, dalle chiavi, al portafoglio, senza dimenticare la borraccia dell’acqua per uno sportivo che deve idratarsi. E’ anche consigliato per a scuola o da usare tutti i giorni anche per lo shopping. Questo zaino pesa appena 107 grammi e misura 303 × 204 × 115 millimetri.

Se interessati al momento lo trovate in offerta lampo su GearBest, scontato del 65%: disponibile in vari colori, si parte da soli 6,53 euro circa.

