L’orologio per Amazon Echo Flex arriva anche in Italia a 19,99 euro

Presentato una settimana fa, arriva oggi in Italia l’orologio intelligente per Amazon Echo Flex. Un’idea davvero semplice, ma utile, che potrebbe essere particolarmente interessante in cucina, ad esempio per visualizzare i timer senza dover richiedere l’ausilio continuo dell’assistente vocale.

L’orologio intelligente è stato per aiutare i clienti a organizzare al meglio il proprio tempo in casa. Il display digitale dell’orologio intelligente regola automaticamente la luminosità dello schermo utilizzando il sensore di luminosità integrato, in modo da poter vedere facilmente l’orario oppure impostare il timer. Per poterlo utilizzare è sufficiente inserirlo nella porta USB di Echo Flex; a questo punto l’accessorio mostrerà automaticamente l’orario nel formato 12 o 24 ore a seconda del fuso orario che è stato impostato per Echo Flex.

Il nuovo accessorio con orologio intelligente è realizzato da Third Reality e costa 19,99 Euro, già disponibile all’acquisto.

Ricordiamo che per utilizzare questo orologio smart digitale è necessario avere già acquistato un Echo Flex, lo speaker intelligente della serie Amazon Echo più “basic” della gamma Alexa che è da tempo disponibile in Italia che permette di avere l’assistenza vocale in qualsiasi stanza della propria casa e che si inserisce direttamente in una presa elettrica standard.

L’orologio intelligente si aggiunge alla luce notturna intelligente e al sensore di movimento come uno dei tre accessori certificati “Made for Amazon” per Echo Flex, anche se ovviamente sarà possibile utilizzarli una alla volta.

Non necessita di alimentazione aggiuntiva, sebbene rimanga immutata la limitazione del Flex a un componente aggiuntivo alla volta; questo costringerà l’utente a scegliere se inserire questo accessorio, è un altro, come il sensore di movimento disponibile in Italia.

Amazon Flex costa 29,99 euro e si acquista direttamente da qui. A questo indirizzo è già disponibile a 19,99 euro l’orologio aggiuntivo. Se vi mancano idee su come usare Echo Flex, provate a dare uno sguardo a questo indirizzo.