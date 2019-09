L’ultimissimo MacBook Pro 13 da 1.4 GHz scontato di 230€ su Amazon

MacBook Pro 13 scontato del 12%: 1569 euro invece che 1799 euro. L’offerta la trovate oggi su Amazon che vi offre l’occasione ci comprare un prodotto ottimo per il ritorno a scuola con un ribasso molto difficile da trovare nei negozi fisici e anche on line.

La macchina di cui parliamo che viene offerta a prezzo speciale è il cosiddetto “metà 2019”., presentato ad inizio luglio che ha preso il posto del precedente entry level. Il processore da 1,4 GHz si affianca a novità importanti per la fascia di mercato in cui si colloca, in particolare TouchBar e ToucID. Tra le altre novità la tastiera, migliorata per mitigare le problematiche riscontrate nei modelli di generazione precedente.

Qui di seguito la breve scheda sintetica pubblicata da Apple.

Processore Intel Core i5 quad‑core di ottava generazione a 1,4GHz

Turbo Boost fino a 3,9GHz

Intel Iris Plus Graphics 645

8GB di memoria LPDDR3 a 2133MHz

Archiviazione SSD da 256GB

Display Retina con True Tone

Touch Bar e Touch ID

Due porte Thunderbolt 3

Se volete saperne di più, andate sul sito Apple dove troverete ulteriori specifiche tecniche.

Lo sconto del 12% è uno sconto importante specialmente per il prezzo della macchina. In commercio è, qualche volta, possibile reperire sconti sul 6/8% ma di solito vengono applicati alle macchinette più costose. A 1569 euro si risparmia il 12% oppure, parlando di Euro, 230 euro. Un’ottima occasione per dotarsi di una macchina con buone prestazioni, utile per la produttività personale o per un ritorno a scuola.

