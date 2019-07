Apple taglia il prezzo del MacBook Air; TouchBar, Touch ID e nuove CPU sui MacBook Pro 13″

Leggero aggiornamento per il MacBook Air con schermo TrueTone e un nuovo processore per il MacBook Pro da 13″. Sono questi i due annunci lanciati qualche minuti fa da Apple e che arrivano nella giornata della iniziativa BackTo School. I nuovi portatili Apple aggiornati sono già disponibili su Apple Store online.

“Il MacBook Air – dice Apple – ha ora la tecnologia True Tone, che regola in automatico la temperatura del colore per non affaticare gli occhi” ed “è disponibile a partire da €1.279 e ad prezzo inferiore per gli studenti universitari”. Il prezzo, previsto in discesa da alcune settimane, è inferiore di cento euro rispetto a quello praticato al lancio.

Per quanto riguarda il modello di base di MacBook Pro 13″, che non era stato aggiornato a metà marzo assieme agli altri pro, “ha ora più recenti processori quad-core per prestazioni fino a due volte più veloci, Touch Bar e Touch ID, un brillante display Retina con True Tone, il chip Apple T2 Security e altoparlanti con ampio suono stereo, il tutto allo spettacolare prezzo di partenza di sempre: €1.549, o ad un prezzo inferiore per gli studenti universitari”.

Con questo aggiornamento nella gamma MacBook Pro non esiste più nessun portatile privo di TouchBar.

I MacBook Air e MacBook Pro 13″ appena aggiornati sono già disponibili su Apple Store online.