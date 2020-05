L’unboxing del kit ruote Apple per Mac Pro è un dramma muto

Da quanto Apple si è trasformata da cenerentola dell’informatica a colosso piglia tutto abbiamo assistito allo spachettamento di praticamente qualsiasi prodotto marchiato Apple confezionato e venduto: ora la tradizione prosegue con l’ unboxing del kit ruote per Mac Pro, il computer professionale di Cupertino di ultima generazione.

Dopo aver spacchettato computer, lettori MP3, smartphone e tablet, inclusi tutti gli accessori, le cover e anche Apple Pencil non poteva mancare l’ unboxing del kit ruote per Mac Pro, forse l’accessorio di Cupertino meno compreso di tutti, anche dagli appassionati e sostenitori più convinti.

È senza dubbio per questa ragione che il popolare youtuber statunitense di Unbox Therapy ha scelto di creare un video diverso da tutti gli altri. Invece della tradizionale parlantina a raffica il filmato di unboxing del kit ruote per Mac Pro è dominato da una musica di accompagnamento un po’ inquietante. Nessuna parola viene espressa per l’intero filmato che dà così l’effetto di un dramma muto, un lento corto d’autore.

Le critiche inespresse nel video sono principalmente due: il kit ruote costa 699 dollari in USA, che su Apple Store in Italia si traducono in ben 849 euro, un prezzo decisamente sostenuto anche per gli utenti Apple abituati a un listino prezzi non sempre alla portata.

Il secondo particolare che non convince invece riguarda un dettaglio di progettazione: una volta applicate le ruote Mac Pro diventa più facile da spostare, un problema per un computer che non può essere messo in sicurezza a causa dell’assenza dell’antifurto Kensington Lock.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Mac e di Apple sono disponibili ai rispettivi collegamenti.