Twitter presenta il nuovo layout per le conversazioni su iPhone e web

Se c’è una cosa che si può criticare a Twitter (qui tutti gli articoli di macitynet su questo social), è la sua sterilità grafica. Un minimalismo visivo che se da un lato riduce le distrazioni e porta a un approccio “simil-sviluppatore” per quanto riguarda la lettura e la digitazione dei contenuti, dall’altro può creare confusione a chi non è abituato a questo particolare modo di socializzare online.

Ma anche chi su Twitter ci passa le ore potrebbe fare fatica a comprendere, in una catena di risposte a un tweet che sollevano più di un dubbio, chi sta rispondendo a chi. Ed è qui che entra in gioco il nuovo layout Twitter in fase di sperimentazione.

Come mostrato dall’azienda attraverso una immagine GIF pubblicata nelle scorse ore, con questo nuovo sistema in fase di sperimentazione si cerca proprio di semplificare il rintracciamento delle risposte ai vari sottomessaggi che vengono pubblicati all’interno di una conversazione pubblica.

Mettiamo caso che in risposta a un tweet tre utenti pongono tre diverse domande, e a questi se ne aggiungono altri dieci che tentano di rispondere all’uno o all’altro quesito. Ad oggi si crea semplicemente una catena ordinata per data di pubblicazione e le risposte all’uno o all’altro quesito, per essere rintracciate, vanno prima lette. L’idea del nuovo layout Twitter invece è quella di creare un pulsante, Show replies (“Mostra risposte” alle nostre latitudini, ndr) che consenta, una volta pigiato, di leggere tutti i messaggi che fanno riferimento ad una particolare risposta sotto ad un tweet.

Si tratta di un sistema di organizzare i vari messaggi che su Facebook e altri social network esiste da anni e che, proprio per l’approccio che da sempre contraddistingue Twitter, non era ancora mai stato replicato. Il nuovo layout Twitter è interessante perché non stravolge la grafica del social dei cinguettii ma lo potenzia laddove se ne presenta la necessità. Basta un click per scoprire le sottorisposte, oppure scorrere verso il basso per leggere tutti gli altri messaggi.

Per il momento il layout come dicevamo è in prova e, nel caso dovesse essere approvato, arriverà prima su iOS e sul web. Per Android al momento non se ne parla. Ricordiamo che nel mese di ottobre il social è tornato ufficialmente su Mac dopo anni di assenza grazie un’app creata con la tecnologia Catalyst di Apple.

