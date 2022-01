Mac Mouse Fix, le funzioni del trackpad dei MacBook anche con il mouse tradizionale

Mac Mouse Fix è una utility gratuita che consente di sfruttare alcune funzionalità che normalmente sono disponibili solo per gli utenti di MacBook con trackpad (o per gli utenti del Magic Mouse di Apple).

È possibile attivare passare da uno spazio all’altro, attivare Mission Control, mostrare il Desktop, attivare Quick Look e usaare i pulsanti laterali del mouse (se presenti) per navigare tra le pagine web del browser. L’utility è – tra le altre cose – in grado di distinguere clic, doppi clic, clic lunghi e combinare queste azioni con scorciatoie di tastiera, interessante in termini di automazione che è possibile ottenere.

Le varie funzionalità disponibili consentono richiamare vari comandi con un semplice mouse, inclusi i modelli più semplici con la sola rotellina e i due pulsanti principali. Una delle funzioni più utili è la possibilità di attivare lo smart zoom delle pagine in Safari alla stregua di quanto è possibile fare con il trackpad toccando due volte con due dita.

Oltre alle varie abbreviazioni, Mac Mouse Fix (si scarica da qui) consente di migliorare la velocità del puntatore e altri dettagli rendendo fluido e personalizzabile lo scrolling con la rotellina del mouse. Esistono altre utility simili ma Mac Mouse Fix ha il vantaggio di essere gratuita, leggera, open source e occupare pochissimo spazio. L’utility richiede macOS 10.11 (El Capitan) o seguenti.