Tesla aumenta ancora il prezzo della guida autonoma

Nel 2020 Tesla ha chiuso il suo ufficio per le comunicazioni, una notizia eclatante per una multinazionale, ma meno per Tesla visto che tutti gli annunci e le novità più importanti sono da sempre svelati con post su Twitter firmati Elon Musk, così come è avvenuto per il recente aumento di prezzo della guida autonoma. Il geniale imprenditore multi miliardario ha infatti comunicato che a partire dal 17 gennaio il prezzo della guida autonoma delle auto Tesla sarà di 12.000 dollari, circa 10.600 euro.

Si tratta del secondo consistente aumento di prezzo che nel 2020 è passato da 8.000 dollari a 10.000 dollari. Questa volta però Musk precisa che l’aumento riguarda esclusivamente gli Stati Uniti, aggiungendo però che il «Prezzo aumenterà man mano che ci avviciniamo al codice di produzione FSD» sigla di Full Self-Driving. Una postilla che apre dubbi su possibili nuovi aumenti di prezzo in arrivo in futuro.

Il problema, soprattutto in USA, è che nonostante il nome ufficiale Full Self- Driving, la guida autonoma di Tesla è tutt’altro che completa, non solo perché al momento è ancora in fase beta. Secondo lo standard della Society of Automotive Engineers, SAE, attualmente le auto Tesla hanno capacità di veicolo autonomo di livello 2, in grado cioè di controllare sia lo sterzo che la velocità, con un umano al posto di guida che può prendere il controllo in qualsiasi momento ed è obbligato a mantenere l’attenzione.

Sempre negli USA sono in corso indagini su Tesla, non solo per gli incidenti avvenuti con auto in modalità guida autonoma, ma anche perché due senatori sospettano che Musk e Tesla abbiano esagerato le capacità dei loro veicoli nelle dichiarazioni ufficiali e nei materiali di marketing, incluso quindi il prezzo in salita della guida autonoma che completa ancora non è.

Tesla FSD price rising to $12k on Jan 17 — Elon Musk (@elonmusk) January 7, 2022

La nota positiva per i possessori di Tesla è che rimane sempre la possibilità di avere le funzioni di guida autonoma in abbonamento a rate, pagando 99 dollari al mese, con la possibilità di cancellarsi in qualsiasi momento.

Nel 2021 Tesla ha segnato il suo trimestre migliore di sempre è ha consegnato per la prima volta quasi un milione di vetture.