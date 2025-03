Concerto dei Metallica in immersive video con Vision Pro

Pubblicità

Una nuova esperienza con un concerto immersivo dei Metallica è in arrivo su Apple Vision Pro il 14 marzo.

Girato a Mexico City nel secondo anno dell’M72 World Tour sold-out, il concerto vede il gruppo metal esibirsi sul palco nello stadio al completo.

Brani quali “Whiplash”, “One” e “Enter Sandman” sono stati catturati in esclusiva in Apple Immersive Video, formato che è possibile riprodurre su Vision Pro a 180° con audio spaziale, offrendo la possibilità di vedere ed ascoltare in modo inedito James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett e Robert Trujillo, tutti visibili da punti di vista privilegiati, compresa la famosa ‘snake pit’, la fossa dei serpenti ricavata al centro del palco per un ristretto numero di fan che, stando in piedi, possono avere un’esperienza di visione a 360 gradi dello spettacolo.

Chi non ha un Vison Pro potrò provare l’esperienza del concerto in video immersivo dei Metallica negli Apple Store.

Lars Ulrich dei Metallica, parla di “Game changing” (un cambiamento nelle regole del gioco, ndr): “Vedere un nostro concerto in questo modo, insieme all’energia dei fan di Mexico City – è molto coinvolgente e super divertente. Siamo sempre stati interessati a spingere i limiti, e Metallica su Vision Pro è esattamente questo”.

I filmati in immersive video sono stati catturati usando 14 videocamere specifiche, un mix di telecamere stabilizzate, camere sospese, carrelli dolly gestiti da remoto che si muovevano sul palco”.

Apple Immersive Video è un formato che sfrutta il video 8K 3D con un campo visivo di 180º e audio spaziale, formato pensato per “trasportare il pubblico al centro della storia”.

L’app Apple TV ospita già una selezione in continua crescita di film e serie Apple Immersive, mentre l’App Store offre alcune esperienze interattive e immersive, come Encounter Dinosaurs, il film di GUCCI Who is Sabato De Sarno? A Gucci Story, e il recente What If…? An Immersive Story di Marvel Studios e ILM Immersiv