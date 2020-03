MacBook Pro 16” ricondizionato costa 420 euro meno su Apple Store online

Chi lo ha provato non ha dubbi (qui la nostra recensione): il portatile professionale Apple top di gamma di ultima generazione è il miglior portatile Mac oggi in commercio: ora è possibile acquistare anche in Italia MacBook Pro 16” ricorndizionato da questa pagina di Apple Store online con un forte risparmio sul prezzo di listino.

Peso, dimensioni e ingombri sono molto simili a quelli dei modelli da 15”, ma Apple è riuscita a integrare uno schermo LED IPS con diagonale da 16 pollici con risoluzione di 3.072 x 1.920 pixel e densità di 226 pixel per pollice.

Migliorate anche le specifiche tecniche principali che includono processore Intel Core i7 a 6 core, processore grafico AMD Radeon Pro 5300M con 4GB di RAM e 16GB di memoria RAM DDR4 a 2.666MHz. Nessun problema nemmeno sul fronte dell’archiviazione, grazie alla veloce unità SSD da 512GB, più che sufficienti anche per lavorare senza dover ricorrere a unità esterne.

Infine, tra le novità più apprezzate dagli utenti, la nuova tastiera con meccanismo a forbice ed escursione dei tasti da 1mm, più comoda e più resistente nel tempo, anche per chi trascorre al Mac gran parte della sua giornata lavorativa e non.

I computer e dispositivi Apple ricondizionati sono pari al nuovo per estetica e funzionalità: accuratamente riportati alle condizioni di fabbrica e igienizzati prima della vendita. Apple li propone con un anno di garanzia del costruttore, con la possibilità di estendere la copertura acquistando AppleCare+ a 449 euro.

Il prezzo ufficiale di listino del nuovo è di 2.799 euro. Grazie alla disponibilità dei primi MacBook Pro 16” ricondizionati su Apple Store online è possibile acquistare il migliore portatile professionale di Apple oggi disponibile al prezzo di 2.379 euro. Nel momento in cui scriviamo sono disponibili solamente due modelli, uno color argento e l’altro grigio siderale. La disponibilità è limitata: chi è interessato farebbe bene a muoversi rapidamente.

Tutti i Mac ricondizionati proposti in sconto da Apple sono disponibili da questa pagina. invece per consultare anche la disponibilità di iPad, iPhone, Apple TV e altri dispositivi Apple ricondizionati si parte da questo collegamento.

I MacBook Pro 16″ ricondizionati sono disponibili da questa pagina di Apple Store online. La recensione di macitynet è disponibile in questo articolo, invece per tutti gli articoli che parlano di Mac si parte da questa pagina.