Il MacBook 13″ Retina 2012 ora classificato come “obsoleto”

Apple ha aggiunto il MacBook Pro 13″ fine 2012, il primo con il display “Retina”, nell’elenco dei prodotti considerati “vintage” o “obsoleti”.

Apple aveva annunciato la lineup di MacBook Pro da 15″ con display Retina a giugno del 2012; il 23 ottobre 2012 era arrivato il MacBook Pro 13″ caratterizzato dal display Retina e dall’ archiviazione completamente flash.

Come abbiamo spiegato varie volte, Apple aggiorNa regolamente l’elenco dell’hardware considerato “vintage e obsoleto”, prodotti per i quali la casa non offre più assistenza.

In particolare, “vintage” sono considerati i prodotti la cui produzione è stata interrotta “più di cinque, ma meno di sette anni fa”; i prodotti “obsoleti” sono quelli di cui è stata interrotta la produzione più di sette anni fa. Per quest’ultimi Apple non offre più assistenza per l’hardware, senza alcuna eccezione e i service provider non possono ordinare parti di ricambio.

L’elenco è utile a tutti i possessori di un prodotto Apple che ha guasti a malfunzionamenti, per sapere se è in qualche modo ancora in grado di avere assistenza e supporto per esso o se, invece, semplicemente tutto quello che può farlo è smaltirlo come rifiuto elettronico non più funzionante.

Da notare che la pagina segnalata poco più sopra è in inglese; la pagina in Italiano– nel momento n cui scriviamo – non è stata, invece, ancora aggiornata.