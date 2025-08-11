I MacBook Pro con schermo OLED arriveranno più tardi del previsto

Da tempo si vocifera di futuri MacBook Pro che dovrebbero offrire display OLED; recenti indiscrezioni puntavano al prossimo anno ma ora la tempistica sembra un po’ meno certa.

A riferirlo è il solito Mark Gurman di Bloomberg nell’ultimo numero della sua newsletter “Power On”, affermando che i MacBook Pro con display OLED arriveranno “tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027” quando dovrebbe essere disponibile, tra le altre cose, il SoC M6.

Prima dei MacBook Pro con chip M6 dovrebbero arrivare quelli con chip M5, portatili che, secondo Gurman, dovrebbero presentare un design non molto diverso dall’attuale.

I MacBook Air integrano attualmente pannelli retroilluminati LED e i MacBook Pro da 14″ e 16″ pannelli Liquid Retina XDR con un sistema di retroilluminazione con zone di oscuramento locale controllate singolarmente.

I display OLED vantano una migliore resa del colore nero (perché, quando devono riprodurlo, spengono fisicamente i pixel) e non richiedono retroilluminazione, con ovvii vantaggi sul versante dalla durata della batteria.

Tempistica aggiornamenti MacBook Pro

Gurman spiega che performance e longevità dei MacBook sono solide e molte persone lavorano ancora tranquillamente con i modelli con chip M1, M2, ecc., senza sentire la necessità di passare a macchine con processori più recenti. Il display OLED potrebbe essere un buon elemento per convincere anche i più recalcitranti a passare a nuovi modelli.

Gli ultimi MacBook Pro sono stati presentati ad ottobre 2024 e non è improbabile la presentazione di nuovi modelli prima di fine anno. In passato sono capitati aggiornamenti delle macchine a distanza non troppo elevata dal modello precedente; è successo, ad esempio, con i MacBook Pro con chip M2 Pro e M2 Max, presentati a gennaio 2023, seguiti poi dai modelli con chip M3, M3 Pro e M3 Max a ottobre 2023. Non è dunque da escludere il possibile arrivo di MacBook Pro con chip M5 a gennaio 2026 e quelli con chip M6 prima della fine del prossimo anno.