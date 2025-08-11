Apple sta testando una Siri avanzata per interagire di più con le app

Da tempo Apple sta lavorando per migliorare Siri e tra le future funzionalità previste c’è l’apertura agli sviluppatori di terze parti, elemento che permetterebbe all’assistente vocale di diventare “più consapevole del contesto” quando l’utente effettua richieste.

L’app intent system, permetterebbe in altre parole di indirizzare l’utente verso app varie in base a all’azione che desidera eseguire, tutto tramite voce.

Il sempre ben informato Mark Gurman di Bloomberg riferisce che Apple sta lavorando come promesso per migliorare il controllo vocale. Siri è già in grado di aprire app ed eseguire automazioni con i Comandi Rapidi ma Apple intende migliorare ulteriormente le funzionalità possibili con Siri, offrendo nuove possibilità per modificare foto, fare acquisti, aggiungere commenti sui social, tutto con la voce, senza bisogno di toccare lo schermo.

Apple sta testando la Siri migliorata con app di terze parti quali Uber, AllTrails, Threads, Temu, Amazon, YouTube, Facebook, WhatsApp, alcuni giochi e anche app di Apple stessa. Sarà, ad esempio possibile, chiedere dettagli sul volo di nostro interesse o la prenotazione al ristorante, tutto tenendo automaticamente conto dei dettagli presenti in app come Mail o Messaggi.

Dall’interazione con Siri saranno escluse volutamente app come quelle bancarie, finanziarie o altre ancora che consentono di gestire dati sensibili.

Tim Cook fiducioso

Il CEO di Apple, Tim Cook, ha recentemente riferito di progressi nelle funzionalità promesse per Siri. L’assistente vocale di Apple è un pezzo fondamentale della strategia Ai di Apple ma con i suoi ritardi anche uno dei peggiori fallimenti di Cupertino, uno scivolone che ha indotto i vertici a rivoluzionare tutta l’architettura di implementazione dell’Intelligenza Artificiale.

Quando a Cook è stato chiesto dei ritardi che sta subendo il progetto, il CEO di Apple ha risposto manifestando fiducia, indirizzando il problema verso una questione di tempistiche e di qualità.

“Per quanto riguarda le funzionalità di una Siri più personale che abbiamo annunciato, abbiamo bisogno di più tempo per completare il lavoro su tali funzionalità, in modo da soddisfare nostri alti standard di qualità. Stiamo facendo progressi, e non vediamo l’ora di offrire queste caratteristiche ai clienti”, ha dichiarato Cook.

Le ultime indiscrezioni riferiscon di una versione aggiornata dell’assistemte vodale a metà del prossimo anno, ma di “una nuova era per Siri” si era parlato alla WWDC (conferenza sviluppatori) dello scorso anno.;Apple aveva presentanto la nuova Siri come, “in grado di interagire in modo più personale, naturale e contestualmente pertinente”, permettendo di semplificare e velocizzare le attività di ogni giorno capace di interagire realmente con le applicazioni. Grazie all’Ai Siri avrebbe dovuto essere in grado di comprendere l’utente anche quando incespica con le parole e ricordare il contesto tra una richiesta all’altra.