MacDrive 11 Pro legge e scrive unità APFS su PC

Gli sviluppatori di MacDrive, storica utility per PC nata per leggere e scrivere dischi e altri supporti inizializzati come HFS, ora offrono anche il supporto in lettura e scrittura di unità Apple File System (APFS), il file system di default per i Mac con installato macOS 10.13 o versione successiva e che offre codifica sicura, condivisione dello spazio, istantanee, ridimensionamento rapido delle directory ed elementi fondamentali del file system miglioratati (ne abbiamo parlato a suo tempo in dettaglio qui).

Anche se APFS è ottimizzato per l’archiviazione Flash/SSD utilizzata nei Mac recenti, può essere usato anche nei sistemi precedenti con unità HDD (Hard Disk Drive) tradizionali e archivi esterni collegati direttamente. macOS 10.13 e versioni successive supportano APFS sia per i volumi di avvio sia per i volumi di dati.

MacDrive 11 (al momento una versione beta) offre il supporto in lettura e scrittura di dischi inizializzati come APFS, il supporto agli snapshot associati (in italiano “istantanee”, una copia in sola lettura del volume APFS padre, considerata in un particolare momento nel tempo), a contenitori su più volumi, consente di inizializzare dischi come APFS e altro ancora.

Come sempre MacDrive consente di leggere dischi/supporti HFS e HFS+ da PC. Chi desidera provare in anteprima la nuova versione di questa utility per PC, può farlo lasciando i propri dati a questo indirizzo: riceverete una mail non appena la beta pubblica sarà disponibile.

A questo indirizzo trovate un nostro articolo su come leggere sul Mac dischi formattati in vari modi su Windows; a quest’altro indirizzo trovate dettagli sulle indicazioni dei vari formati con i quali è possibile inizializzare dischi e altri supporti su Mac, utile per capire le differenze tra i diversi tipi di formati di file system.