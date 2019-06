Macitynet cresce per lettori e pagine viste: un Maggio da record

Non parliamo spesso delle statistiche di macitynet.it anche perché, dopo 23 anni di presenza sul web a parlare di Apple e Hi-Tech, abbiamo visto arrivare e passare mode, testate e personaggi e sappiamo come questo lavoro e l’attenzione del pubblico sia volubile e possa dipendere da tanti fattori non sempre legati alla costanza di un impegno.

In un universo del web in continua trasformazione in senso multicanale nel nostro piccolo mondo di testi scritti e non urlati abbiamo avuto un mese di maggio che ha confermato il trend iniziato dallo scorso fine anno.

Anno su anno il nostro sito cresce ultimamente del 25-30% per lettori ma il mese scorso abbiamo avuto un dato record: un incremento superiore al 50% con 1.466.000 Lettori unici in 30 giorni che per un sito prettamente Apple-oriented sono sicuramente un bel traguardo.

Pure le pagine viste sono cresciute tantissimo: praticamente siamo anche qui ad un incremento superiore al 50% anno su anno e tutto questo nel mese di Maggio che non è normalmente quello più intenso per il mondo Apple: Giugno è infatti iniziato con ritmi ancora più alti.

In questi mesi abbiamo ridotto le pubblicità invasive e reso la navigazione del sito più veloce ed efficiente facendo sparire (quasi) del tutto gli articoli multipagina e i rinvii tra siti e sottositi. macitynet.it ora si carica più velocemente da desktop e da cellulare, ha tempi di attesa inferiori per le pagine, servono meno click per leggere un articolo completo ed ha una indicizzazione più efficiente.

Abbiamo lavorato molto e stiamo lavorando ancora su una migliore qualità dei nostri servizi con approfondimenti, guide, reportage diretti dagli eventi e tantissimi contenuti che crescono nell’apprezzamento dei nostri lettori e questo è per noi il punto di maggiore soddisfazione: infatti non aumentano soltanto le visite casuali ma anche coloro che non conoscendoci, tornano a visitarci nei giorni seguenti facendo molte volte di Macitynet uno dei segnalibri più visitati se non la propria homepage.

Grazie.