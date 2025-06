macOS 26 porta Liquid Glass, Apple Intelligence, Apple Games e tante novità

macOS 26, nome in codice Tahoe (come previsto), è stato presentato da Apple durante la WWDC25. È l’ultimo aggiornamento del sistema operativo per Mac che arriverà in autunno insieme agli altri annunciati a metà Giugno e introduce un’interfaccia completamente ridisegnata secondo il nuovo effetto chiamato Liquid Glass, nuove funzioni basate su Apple Intelligence, una maggiore integrazione con iPhone, miglioramenti alle app di sistema e una piattaforma rinnovata per il gaming su Mac.

Liquid Glass ridisegna l’interfaccia di macOS 26

Il nuovo linguaggio visivo Liquid Glass come dicevamo arriva anche qui ed introduce trasparenze, riflessi e un look più moderno per Dock, barra dei menu e icone. Le cartelle sono ora personalizzabili con colori ed emoji, con una interfaccia che complessivamente mantiene la struttura familiare di macOS ma adotta uno stile più coerente con visionOS.

App Telefono su Mac e Live Activities da iPhone

Altra grande novità di macOS 26 è l’arrivo dell’app Telefono su Mac. Grazie a Continuity rende possibile effettuare e ricevere chiamate, accedere a voicemail e usare funzioni come Call Screening e Hold Assist. Le Live Activities appaiono nella barra dei menu per seguire in tempo reale voli, corse o eventi sportivi tramite iPhone Mirroring.

Spotlight diventa uno strumento d’azione

Il nuovo Spotlight consente di eseguire direttamente azioni come inviare email, avviare Scorciatoie, riprodurre contenuti e accedere ad app di terze parti. Include viste esplorative, filtri rapidi e comandi testuali personalizzati, rendendolo uno strumento molto più potente e versatile in ottica produttività.

Apple Intelligence in macOS 26: traduzioni, automazioni e creatività

Le funzioni AI di Apple Intelligence includono:

Live Translation : traduzione in tempo reale in Messaggi , FaceTime e Telefono , gestita interamente sul dispositivo.

: traduzione in tempo reale in , e , gestita interamente sul dispositivo. Shortcuts intelligenti : azioni personalizzate e automazioni che reagiscono a contenuti e contesti, con possibilità di integrazione con ChatGPT .

: azioni personalizzate e automazioni che reagiscono a contenuti e contesti, con possibilità di integrazione con . Genmoji e Image Playground : strumenti per creare emoji personalizzate e immagini con prompt testuali e stili visivi variabili.

e : strumenti per creare emoji personalizzate e immagini con prompt testuali e stili visivi variabili. Reminder intelligenti: Apple Intelligence riconosce elementi importanti in note, mail o siti web e li trasforma in promemoria organizzati.

Apple Games: una nuova app per il gaming su macOS 26

Debutta anche Apple Games, una nuova applicazione che raccoglie tutti i giochi installati, suggerisce nuovi titoli e facilita l’interazione con amici. Con Game Overlay, è possibile modificare le impostazioni o inviare inviti senza uscire dal gioco. Il supporto alla Low Power Mode estende le sessioni di gioco quando c’è la sola alimentazione a batteria.

macOS 26 integra anche Metal 4, con MetalFX Frame Interpolation e Denoising, per animazioni più fluide e grafica migliorata. I nuovi giochi in arrivo includono Cyberpunk 2077, Crimson Desert, InZOI, Lies of P: Overture, Where Winds Meet e altri ottimizzati per chip M3 e M4.

Le novità nelle app di sistema di macOS 26