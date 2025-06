watchOS 26 a tutta birra con l’assistente AI che vi incita

La rivoluzione di watchOS 26 parte dall’interfaccia, che beneficia al massimo del nuovo effetto vetro liquido annunciato da Apple alla WWDC25.

Se infatti questo profondo restyling sfrutta le trasparenze per dare maggiore spazio al contenuto mostrato sullo schermo, sullo smartwatch questo è ancora più efficace visto che parliamo di uno schermo grande solo qualche centimetro.

Ma a parte l’interfaccia, la novità più grande che questo aggiornamento porta con sé è l’introduzione della Apple Intelligence che analizza tutta la storia dei propri allenamenti per suggerire cosa bisogna fare per progredire verso i propri obiettivi.

Non solo: l’AI viene usata anche per far parlare l’orologio, che incita l’utente con messaggi mirati durante gli allenamenti, spiegando all’utente cosa sta facendo e motivandolo.

L’app Workouts suggerisce anche musica personalizzata in base al tipo di esercizio svolto in quel momento tenendo conto dei gusti dell’utente.

Passando ai Messaggi, watchOS 26 offre la traduzione in tempo reale dei messaggi e suggerisce risposte rapide migliori grazie all’AI.

C’è una nuova gesture col polso che permette di chiudere le notifiche, silenziare gli allarmi e tornare al quadrante senza dover toccare lo schermo, il che è molto utile quando si hanno le mani impegnate (questo però funziona solo sulla Serie 9, 10 e sugli Ultra 2), e c’è la regolazione automatica del volume in base al rumore ambientale per notifiche, Siri, chiamate e via dicendo.

Altra novità riguarda l’arrivo dell’app Note, tramite cui è possibile non solo accedere alle note condivise, ma anche crearne di nuove (ovviamente supporta Siri e la dettatura vocale).

C’è anche una nuova funzione che permette di filtrare le chiamate con nome e ragione della chiamata prima che squilli l’iPhone.

Tra le novità minori segnaliamo invece un nuovo comportamento per il quadrante Foto che adesso mostra immagini significative tratte dalla sezione “In primo piano” presente su iPhone mentre la Galleria dei quadranti è stata ridisegnata sia sullo smartwatch che sul telefono attraverso raccolte tematiche per ritrovarli più facilmente.