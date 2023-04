macOS, come esportare un fermo immagine da una Live Photo o da un video

iPhone consente di scattare “Live Photo”, una funzionalità che consente di registra ciò che accade 1,5 secondi prima e dopo lo scatto. Dopo lo scatto è possibile scegliere una foto principale diversa, aggiungere un effetto divertente, modificare la Live Photo e condividere il risultato con amici, e parenti.

Più di quanto si pensi, capita che si attiva la funzione Live Photo per errore (anche se appare una icona ad hoc nella parte superiore della fotocamera) e ci ritroviamo con scatti Live non pensati per essere tali.

Se abbiamo bisogno di esportare un fermo immagine da un filmato o da una video presente nella libreria dell’app Foto per Mac, c’è un modo molto facile per farlo, selezionando dal menu File la voce “Esporta”: possiamo scegliere il formato (JPG, TIFF, PNG), il nome e il formato sottocartella. Per i video potete procedere in questo modo:

Aprite il video in Foto (c’è un album specifico per i video). Selezionate il video e nella sezione con i pulsanti per la riproduzione fermatevi nel fotogramma desiderato Dal menu “File” selezionate “Esporta” e poi “Esporta fotogramma in immagini”.

La foto denominata “Fotogramma-” seguita dalla data e ora apparirà nella cartella Immagini sull’unità di archiviazione dell’utente.

