Apple, in cantiere monitor OLED da 32″ e 42″

Apple sfrutterà display OLED su tutti i futuri iPad, MacBook e monitor. Ad affermarlo è Omdia, società che si occupa di ricerche nel settore tecnologico.

In previsioni della società di ricerca citata sopra che ha avuto modo di vedere il sito OLEDInfo è riportato che le spedizioni globali degli OLED aumenteranno rapidamente passando dai 9,7 milioni di unità nel 2020 ad oltre 70 milioni di unità per il 2028. La maggior parte della di tale crescita sarà determinata dai laptop, ma sono previsti in crescita vigorosa anche i tablet con display OLED.

Il brand che più di ogni altro si prevede contribuirà ad un incremento nella diffusione degli OLED è Apple con l’uso di questa tipologia di schermi su un sempre maggiore numero di dispositivi. Secondo Omdia, Apple comincerà dal prossimo anno a sfruttare gli OLED prima su iPad Pro e, successivamente, nel 2026, sui MacBook Pro. Dal 2026 in avanti la Casa di Cupertino avrebbe intenzione di abbandonare gradualmente i mini-LED sui dispositivi mobili.

Per il 2027 previsioni riferiscono dell’intenzione di Apple di usare pannelli QD-OLED o WOLED per display da 32″ e 42″ ma anche per futuri iMac e monitor. AL momento Apple offre lo Studio Display da 27″ (che stiamo testando da tempo e del quale vi riferiremo in dettaglio a breve) e il Pro Display XDR da 32″ (display Retina 6K LCD IPS).