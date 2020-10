macOS Mojave, Apple ha ritirato l’update di sicurezza e quello di Safari 14

L’aggiornamento di sicurezza 2020-005 che rilasciato il 24 settembre per macOS 10.14 Mojave, non è più disponibile. Apple lo ha ritirato mentre rimane disponibile la stessa tipologia di aggiornamento di sicurezza per macOS 10.13 High Sierra.

Il sito Mr. Macintosh fa notare anche che Apple ha ritirato dai download anche l’update di Safari 14 per macOS Mojave. Sia il Security Update, sia Safari 14 per macOS Mojave, a quanto pare hanno creato problemi a diversi utenti.

Gli utenti di macOS Mojave che hanno installato gli aggiornamenti in questione hanno segnalato problemi di memoria, rallentamenti nei tempi di avvio, il Finder in fase di stallo, crash quando si usa l’Assistente Migrazione e altri problemi ancora.

Macrumors riferisce che per gli utenti che hanno già scaricato il Mojave Security Update o l’update di Safari 14 sarà presto disponibile un aggiornamento specifico per risolvere i bug individuati. I vari problemi riscontrati possono essere risolti ripristinando il sistema da un backup di Time Machine alla data precedente agli update in questione oppure, ovviamente, reinstallando macOS Mojave o passando a macOS Catalina‌.