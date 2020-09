Aggiornamenti di sicurezza per macOS High Sierra e Mojave

Oltre a rilasciare la versione definitiva dell’update a macOS Catalina 10.15.7, Apple ha rilasciato anche degli aggiornamenti di sicurezza per i sistemi operativi più vecchi, con update per macOS 10.14 Mojave e macOS 10.13 High Sierra.

È stato corretto un elenco di potenziali vulnerabilità, che interessavano varie aree del sistema.

I due update si possono scaricare come normali aggiornamenti del sistema operativo, ma anche come download separati (qui per macOS High Sierra, qui per macOS Mojave).

Apple raccomanda l’installazione di questi aggiornamenti a tutti gli utenti spiegando genericamente che migliorano la sicurezza di macOS.

Si raccomanda di scaricare ed applicare gli aggiornamenti di sicurezza messi a disposizione da Apple il più presto possibile.