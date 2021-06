macOS Monterey, si può usare una memoji nella schermata di login

Una (inutile) simpatica novità di macOS Monterey è la possibilità di usare una memoji nella schermata di login.

Basta andare in Preferenze di Sistema, selezionare “Utenti e Gruppi”, fare click sull’icona del proprio account e scegliere l’immagine o la memoji desiderata; da qui è anche possibile cambiare posa e stile. Non serve a nulla ma è una funzionalità di abbellimento del sistema: il nostro alter ego digitale prenderà vita all’accensione del Mac. Se ritardiamo l’apertura (non digitando la password) il nostro alterego si addormenta…

Per vedere l’emoji all’avvio ovviamente eseguire un logout (menu Mela > Esegui logout) o disattivare il login automatico (Preferenze di Sistema > Utenti e Gruppi > Opzioni Login e disattivare “Login automatico).

Come sempre dalla sezione le preferenze Utente di Utenti e Gruppi sul Mac è possibile modificare le impostazioni del proprio account sul Mac. L’utente amministratore può anche modificare le impostazioni per gli altri utenti che usano il Mac.

A questo indirizzo un nostro articolo con tutta una serie di funzionalità che è possibile ottenere dalla schermata di login.

La developer beta di macOS Monterey è già disponibile per i membri dell’Apple Developer Program su developer.apple.com . La versione beta pubblica sarà disponibile per tutti gli utenti Mac dal mese prossimo su beta.apple.com. macOS Monterey sarà disponibile in autunno come aggiornamento software gratuito