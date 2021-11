MacX Video Converter Pro è in sconto fino al 70% per il Black Friday 2021

Super offerta dedicata al Black Friday di Digiarty che anche per quest’anno mette a disposizione uno sconto pari al 70% su MacX Video Converter Pro, programma che vi permette di editare e convertire i video 4K in un formato più facilmente gestibile non solo su computer, ma anche su smartphone e tablet Android e iOS.

Per la precisione durante questo Black Friday è possibile risparmiare fino al 70% sull’acquisto della licenza per MacX Video Converter Pro: questo sconto infatti è applicato dal 20 al 26 novembre, mentre dal 27 novembre al 3 dicembre la percentuale di sconto viene ridotta al 60%, mentre dal 4 al 10 dicembre sarà possibile comprare la licenza a metà prezzo. In pratica chi acquista prima risparmia di più, con la possibilità di acquistare anche MacX DVD Ripper Pro, MacX MediaTrans e gli altri programmi prodotti dalla medesima azienda beneficiando della stessa scontistica.

Sfruttare lo sconto è dunque d’obbligo nel caso ci voglia dotare di un convertitore video per Mac semplice ed efficace. La licenza include anche la possibilità di ricevere aggiornamenti gratuiti a vita (il software viene continuamente aggiornato in base allo sviluppo tecnologico).

Per chi non conoscesse il software, si tratta di una sorta di “coltellino svizzero” per i video: grazie a MacX Video Converter Pro è possibile convertire video catturati con più di 370 dispositivi in oltre 420 profili audio/video, per adattare alla perfezione il risultato al dispositivo su cui verrà riprodotto. Compatibile con video in 4K e HD, grazie a MacX Video Converter Pro è possibile anche ridurre notevolmente il peso e l’ingombro dei file video senza perdere qualità, per godersi i filmati al loro massimo su qualunque dispositivo senza rinunciare alla qualità d’immagine.

Infine il software rappresenta anche uno standard per la sua velocità ed oltre alla conversione permette di intervenire anche sui video stessi, apportando modifiche e attività di editing, il tutto sfruttano l’accelerazione delle GPU. Il software è estremamente facile da usare, adatto sia ai principianti che ai più esperti, per soddisfare le esigenze quotidiane di elaborazione video, ma con funzionalità avanzate per i professionisti.

Se siete alla ricerca di una suite video semplice, comoda e facile da utilizzare, MacX Video Converter Pro è quindi la scelta più adatta, soprattutto ora che il software è in sconto fino al 70% per il Black Friday 2021.