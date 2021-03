Aspirapolvere senza fili Dreame in offerta lampo a partire da 158,47 euro

Gli aspirapolvere robot automatici sono comodi, ma nessuno di questi, pur con tutte le tecnologie più evolute attualmente in circolazione, è al contempo rapido ed efficiente come un aspirapolvere tradizionale. Tra quelli senza fili, al momento ce ne sono due in offerta lampo su Gearbest che, per caratteristiche e prezzo scontato, vale la pena prendere in seria considerazione.

Il più performante dei due è il Dreame T20, un aspirapolvere con motore da 450 W e potenza di aspirazione pari a 25 Kpa, il cui sistema viaggia a 125.000 RPM. Questo modello è dotato di filtro HEPA che promette di catturare fino al 99,97% della polvere, acari e batteri compresi ed è alimentato da una batteria da 3.000 mAh che si ricarica in circa 4 ore e promette fino a 70 minuti di autonomia se utilizzato in modalità standard, quella meno potente ma comunque efficace per raccogliere polvere, capelli, briciole e peli di animale.

Le altre due modalità a disposizione dell’utente permettono di aumentare la potenza a discapito dell’autonomia complessiva: con la modalità di pulizia profonda, utile per raccogliere anche pezzetti di cibo, caramelle e simili, può essere usata per un massimo di 30 minuti consecutivi mentre a potenza massima l’autonomia promessa è di 8 minuti con la batteria completamente carica. E’ dotato di tecnologia Smart 4, utilizza un serbatorio con capienza pari a 0,6 litri (funziona senza sacchetto: quando pieno, basta aprire lo sportello e svuotare lo sporco all’interno della pattumiera) e pesa intorno a 1,7 chilogrammi.

Tra le caratteristiche più interessanti segnaliamo la batteria di tipo modulare, che può essere facilmente sganciata e sostituita con una seconda batteria sia per raddoppiarne l’autonomia che per aggiornarla quando la vecchia comincia a perdere colpi. E’ inoltre presente un sensore che regola automaticamente la potenza in base al tipo di resistenza generata dallo sporco che viene raccolto o dalla superficie che si sta pulendo, quindi ad esempio viene portata ad una potenza maggiore quando si pulisce un tappeto o quando la superficie risulta particolarmente sporca. Tra i vari accessori che normalmente troviamo nella confezione degli aspirapolvere senza fili è presente anche il tubo flessibile, molto utile per poter raggiungere anche zone difficilmente accessibili da un aspirapolvere di questo tipo, come ad esempio nei piccoli spazi all’interno di una automobile.

L’altro modello in offerta è il Dreame V9P ed è più economico perché generalmente meno performante. Nel confronto, il motore è da 400 W e quindi meno potente: ne consegue una potenza di aspirazione pari a 20 Kpa, con sistema che viaggia a 100.000 RPM. La batteria è leggermente più piccola (e quindi l’autonomia parallelamente inferiore, seppur di poco), così come il serbatoio. Questo va però a vantaggio non solo del prezzo ma anche del peso complessivo, che ruota intorno al chilogrammo e mezzo. Infine, manca la possibilità di intercambiare la batteria (o almeno, la scheda tecnica non ne fa menzione), il tubo flessibile tra gli accessori e il sensore che regola automaticamente la potenza di aspirazione in base alla situazione.

Di seguito un riepilogo delle funzioni principali con il confronto tra i due modelli. A sinistra i valori del Dreame T20, a destra quelli del più economico Dreame V9P:

potenza di aspirazione: 25 Kpa | 20 Kpa

tecnologia: Smart 4 | 3

velocità: 125000 RPM | 100000 RPM

filtraggio HEPA: 99,97% | 99,99%

batteria: 3000 mAh (removibile) | 2500 mAh

autonomia modalità standard: 70 minuti | 60 minuti modalità profonda: 30 minuti | 28 minuti modalità max: 8 minuti | 9 minuti

potenza del motore: 450 W | 400 W

capacità serbatoio: 0,6 litri | 0,5 litri

peso: 1,67 kg | 1,5 kg

sensore per regolazione automatica della potenza: presente | assente

tubo flessibile tra gli accessori: presente | assente

Se volete comprare uno o l’altro, come dicevamo in apertura sono entrambi in offerta lampo su Gearbest: Dreame T20 costa 280,30 euro mentre il meno performante Dreame 9VP si compra per 158,47 euro. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.