Magcubic HY310X, proiettore portatile Full HD con autofocus automatico a 79,99 €

Il Magcubic HY310X è un proiettore portatile con funzionalità smart, ottimo per chi cerca una soluzione compatta per l’intrattenimento domestico o per mettere in piedi presentazioni informali. Attualmente lo trovate in sconto a soli 79,99 €, un prezzo molto competitivo e che rispecchia le caratteristiche tecniche e le prestazioni offerte. Non si tratta di un prodotto top di gamma, ma di un modello che può rappresentare una soluzione accessibile per chi ha esigenze di base senza voler investire cifre elevate.

Partiamo col dire che supporta la risoluzione Full HD 1080p e ha una luminosità dichiarata di 420 ANSI lumen, caratteristiche quindi che permettono di godere di immagini nitide in ambienti con illuminazione controllata, preferibilmente oscuri o poco luminosi.

Offre inoltre la comodità di un sistema operativo Android 11 integrato con la possibilità di connettersi a Internet tramite Wi-Fi e di collegare periferiche audio via Bluetooth 5.2, rendendo quindi più semplice lo streaming diretto da app e servizi.

Per quanto riguarda l’esperienza d’uso, è particolarmente facile da utilizzare grazie al’autofocus automatico e alla correzione trapezoidale verticale automatica ±30° che facilitano l’allineamento dell’immagine senza dover intervenire manualmente. È presente anche uno zoom manuale per adattare la proiezione in base allo spazio disponibile e un supporto rotante a 180° per orientarlo anche verso superfici non convenzionali come soffitti.

L’audio integrato è affidato a due altoparlanti stereo da 5 Watt, ma per chi vuole una qualità sonora più ricca è consigliabile collegare un impianto audio esterno.

In termini di costruzione, il dispositivo si posiziona nella fascia economica: la qualità è adeguata al prezzo, ma non aspettatevi materiali o componenti di livello premium.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa 79,99 €.

Le aspettative sulle capacità di un prodotto dovrebbero spesso essere allineate al suo prezzo d’acquisto.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

