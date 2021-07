MagSafe Battery Pack è il primo prodotto Apple a sfruttare la ricarica inversa

Il nuovo MagSafe Battery Pack, il pacco batteria compatto che si aggancia ad iPhone 12 o iPhone 12 Pro, è il primo a integrare il supporto per la ricarica inversa di iPhone, sfruttabile con un alimentatore e come caricabatterie wireless.

Lo fa notare Appleinsider spiegando che il MagSafe battery pack può caricare l’iPhone via MagSafe se usato insieme a un alimentatore da 20W o superiore e collegando un cavo Lightning, è possibile usarlo come caricabatterie wireless e avere fino a 15W di potenza. È possibile caricare il battery pack stesso con il MagSafe, così come riportato in un documento di supporto tecnico di Apple.

“Potete caricarli entrambi se collegate il MagSafe Battery Pack al vostro iPhone e poi collegate il vostro iPhone a una fonte di energia. Potreste voler usare questo sistema di ricarica se avete bisogno di collegare il vostro iPhone ad un altro dispositivo mentre si ricarica, ad esempio usando la connessione CarPlay con i fili o trasferendo foto al Mac”, si spiega nel documento.

Apple fa notare che se l’iPhone sta caricando il MagSafe pack o viceversa, il telefono deve arrivare all’80% di carica della batteria o superiore per poter avviare la carica del battery pack.

In pratica questo nuovo accessorio sembra essere il primo di Apple destinato alla lineup di iPhone 12 a supportare la ricarica inversa. Documenti della FCC (Federal Communications Commission) – la Commissione federale delle comunicazioni – suggerivano la possibilità per gli iPhone di caricare accessori ma questa funzionalità non era stata finora stata sfruttata.

Il MagSafe Battery Pack è compatibile con Phone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 mini e iPhone 12; nel momento in cui scriviamo la spedizione è prevista in 5-7 giorni lavorativi.