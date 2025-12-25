Mai più ore a cercare l’auto: arriva la svolta per l’app, salva il parcheggio in automatico

Tante persone finiscono per avere difficoltà nel ritrovare la propria auto quando sono in un parcheggio, ora c’è l’app che può salvare tutti.

Fare a me di usare l’auto per molti è praticamente impossibile, sia per raggiungere il posto di lavoro o di studio sia per le varie commissioni quotidiane. Chi si trova in questa situazione deve però mettere in conto le difficoltà che possono esserci quando si viaggia in città, non solo a causa del traffico, ma anche a causa dei problemi che possono esserci nell’individuare un parcheggio libero.

Selezionare un’area di sosta adatta, però, potrebbe non ridurre del tutto i disagi, è bene metterlo in conto, ce n’è un altro che finisce per essere comune a tanti, compreso chi in genere è estremamente organizzato e preciso. Molti automobilisti, infatti, possono faticare a trovare il loro veicolo perché non ricordano dove era stato lasciato, finendo per vagare anche a vuoto fino a che non hanno un ricordo vivido di quello. Fortunatamente ora questo equivoco può essere finalmente risolto, grazie al supporto della tecnologia che ci viene in aiuto anche in questi casi.

Non trovi più l’auto nel parcheggio? Ora il problema è risolto

La tecnologia ci viene in aiuto in tantissimi ambiti della nostra quotidianità, al punto tale da non poterne più fare a meno e da non ricordare come fosse la nostra vita prima della sua diffusione. Demonizzarla è quindi un errore visti i miglioramenti che ci garantisce, ora anche nella risoluzione di un problema comune a tantissime persone, non riuscire a trovare più l’auto nel parcheggio in cui la si aveva lasciata, cosa che comporta inevitabilmente una forte perdita di tempo.

Tutto questo può essere possibile grazie all’app che sfruttiamo maggiormente quando dobbiamo spostarci e raggiungere un posto che non conosciamo, ovvero Google Maps. Fino ad ora siamo abituati a gestirla indicando il luogo da cui dobbiamo partire e quello di destinazione, così da visualizzare quale sia il tragitto migliore, ora invece potremo fare molto di più.

Nel momento in cui lasceremo la vettura, infatti, si salverà in maniera automatica il parcheggio grazie alla capacità di Maps di rilevare che il dispositivo si è disconnesso dal collegamento Bluetooth, USB o CarPlay stabilito prima con la vettura. In alternativa, il device riuscirà a comprendere che il veicolo è in stato di fermo semplicemente sfruttando i sensori di movimento in dotazione. Tutto funzionerà in maniera automatica, con la comparsa sullo schermo di una “A” che indica proprio la posizione del mezzo.

La procedura è fortunatamente semplicissima anche per chi non ha grande familiarità con la tecnologia. Basta scaricare Google Maps su iPhone o iPad e verificare che lo smartphone sia collegato all’auto tramite Bluetooth, grazie al collegamento USB o via CarPlay. Questa semplice azione per consentire al nostro telefono di comprendere di essere nel parcheggio ed effettuare il salvataggio della posizione, utile quando torneremo e dovremo salire nuovamente a bordo. La funzione può rivelarsi preziosa anche per le soste più lunghe, la posizione resta infatti memorizzata fino a un massimo di due giorni, anche se si può ovviamente decidere di eliminarla prima se si avesse la necessità.

Attualmente chi ha un apparecchio iOS può sperimentare da subito questa interessante opportunità, mentre la situazione è purtroppo parzialmente diversa per chi ha optato per Android. Non si deve comunque fortunatamente rinunciare a questo, semplicemente si deve procedere in maniera manuale attraverso l’indicatore blu, che è quello che contraddistingue la posizione della macchina, per poi selezionare l’opzione ad hoc nel menu che vedremo