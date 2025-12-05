Google Maps, la parola magica per scaricare le mappe offline

C’è un modo molto semplice per scaricare le mappe offline su Google Maps. E non ci riferiamo al metodo tradizionale, il più conosciuto dagli utenti grazie anche al tutorial che avevamo pubblicato tempo addietro che richiede di cercare il pulsante annidato all’interno delle impostazioni e di regolare poi lo zoom per definire l’area da scaricare, con una lunga serie di operazioni che, se non si conoscono, non si sa neppure da dove cominciare.

Non che non vada bene, intendiamoci: questo sistema funziona benissimo, e magari a molti dei nostri lettori è già sufficiente.

Ma se siete alle prime armi o se volete suggerire il download delle mappe a un parente o a una persona poco avvezza con la tecnologia, allora sappiate che c’è un modo molto più semplice e intuitivo per scaricare la mappa di una città (e dintorni) che si intende visitare.

Scaricare una mappa, per chi non lo sapesse, rende l’app più reattiva perché non è più vincolata dalla velocità della rete internet del momento; e allo stesso tempo, specie all’estero, vi fa risparmiare tutti quei GB normalmente destinati al download dei dati necessari alla navigazione.

Questo metodo alternativo funziona sia su iPhone che su Android: ecco come funziona.

Come scaricare le mappe Google in un lampo

Per scaricare al volo la mappa di una città è sufficiente digitare il comando okmaps nel campo di ricerca. Funziona così:

aprite l’app Google Maps ;

; digitate la destinazione (ad esempio: Roma), quindi cliccate su Cerca ;

(ad esempio: Roma), quindi cliccate su ; attendete il caricamento della mappa;

il caricamento della mappa; cancellate la destinazione digitata precedentemente;

la destinazione digitata precedentemente; al suo posto scrivete okmaps e cliccate su Cerca.

Questa parola in realtà corrisponde ad un comando ben preciso che vi porta direttamente alla scheda di download delle mappe, con tanto di zoom già impostato sull’area interessata che corrisponde appunto alla ricerca precedente. Vi basta cliccare su Scarica per procedere subito col download.

Al termine, la mappa verrà aggiunta alla lista delle mappe offline con scadenza a un anno dalla data di download, ma in ogni momento potrete aggiornarla manualmente (magari prima di partire per un viaggio) per includere le ultime modifiche.

Con questo sistema potrete così scaricare al volo le mappe di una città sfruttando il Wi-Fi di casa, e a differenza del metodo tradizionale vi basterà semplicemente digitare la parola okmaps dopo aver cercato la destinazione.

