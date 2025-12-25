Samsung Galaxy Z TriFold torturato, non resiste a più di 145.000 piegature

Con l’arrivo di un nuovi tablet e smartphone sul mercato, c’è sempre qualcuno pronti a torturarli per verificare la robustezza dei dispositivi

I coreani di 오목교 전자상가 (Omokgyo Electronics Shopping Mall) hanno deciso di testare il Samsung Galaxy Z TriFold offerto dall’azienda sudcoreana da inizio dicembre solo in alcuni mercati selezionati.

I pieghevoli tradizionali sono già poco resistenti per loro natura ma a complicare le cose con il Galaxy Z Trifold, e il fatto che di pieghe ne ha due. In questo tipo di prodotti, come è facile immaginare, il punto debole è la struttura che consente di piegare gli schermi, elemento che a furia di aprire e chiudere potrebbe indebolirsi o diventare inservibile con il passare del tempo.

200.000 aperture ufficialmente supportate ma nei test primi problemi dopo 61.212 pieghe

Secondo Samsung il Galaxy Z Trifold è in grado di supportare 200.000 aperture e chiusure, meno delle 500.000 dichiarate per il Galaxy Z Fold 7. Ipotizzando 100 aperture al giorno, in teoria dovrebbe resistere per cinque anni ma dai test del canale coreano Omokgyo Electronics Shopping Mall, i problemi in una cerniera hanno iniziato a presentarsi dopo 61.212 pieghe; la seconda cerniera ha iniziato a scricchiolare dopo 120.000 movimenti (120157 per l’esattezza). Nel test, dopo 144.984 piegature le cerniere si sono allentate e hanno smesso di funzionare correttamente. I youtuber hanno continuano lo stesso ad aprire e piegare il dispositivo ma quest’ultimo era ormai inutilizzabile e non rimaneva aperto senza esercitare manualmente pressione sui display.

Il test evidenzia che il punto di rottura dei meccanismi sono lontani dalle condizioni controllate di laboratorio nelle quali solitamente vengono eseguiti i test di certificazione industriale di questi prodotti.

Sebbene il numero finale di 144.000 piegature sia inferiore a quanto dichiarato ufficialmente da Samsung, bisogna tenere conto che le condizioni del test sono particolarmente ovviamete poco probabili, artificiali e lasciano dunque il tempo che trovano. Il divario rispetto al Galaxy Z Fold 7 (che, come già detto, vanta una resistenza dichiarata di ben 500.000 aperture) è ad ogni modo enorme ma bisogna anche considerare che il tri-fold è un prodotto del tutto nuovo e ancora in fase di evoluzione.

A questo indirizzo un filmato che mostra cosa succede se si apre e chiude un Galaxy Z Fold 7 per 8 ore di seguito.