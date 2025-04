Mappe di Apple per il web ora utilizzabile anche da sistemi Android

Pubblicità

Apple ha ampliato i suoi servizi di navigazione offerti con Mappe, rendendone possibile l’uso via browser e quindi Mappe di Apple ora è accessibile anche da dispositivi Android.

Il servizio della Mappe di Apple via web era in precedenza riservato agli utenti Apple; l’apertura consente agli utenti di dispositivi Android e PC con Windows di usare le Mappe di Apple direttamente da browser quali Chrome e Edge.

La versione web delle Mappe di Apple è ancora etichettata come beta; offre ad ogni modo indicazioni stradali e come arrivare a piedi, informazioni dettagliate su alcuni luoghi con foto, orari di apertura, valutazioni e recensioni.

La versione web delle Mappe di Apple consente in alcuni stati di ordinare cibo direttamente, consultare guide per esplorare alcune zone con suggerimenti gastronomici, shopping e giri turistici.

Apple ha fatto sapere che funzionalità disponibili nell’app quali ad esempio “Look Around” (la possibilità di visualizzare alcuni luoghi con viste panoramiche a 360°) arriverà a breve anche nella versione web.

Gli sviluppatori possono sfruttare MapKit JS per integrare Mappe di Apple nelle loro applicazioni, con accesso diretto a strumenti di navigazione e info sui luoghi.

Funzion quali la possibilità di ottenere indicazioni che riguardano percorsi su piste e sentieri ciclabili e strade percorribili in bici (se disponibili), rimangono per ora esclusive dell’app.

Gli utenti possono provare la versione online di mappe da beta.maps.apple.com; per ora è supportata solo la lingua inglese; altre lingue verranno aggiunte in futuro.

Tra le peculiarità di Mappe di Apple, la possibilità di fogliare migliaia di sentieri nei parchi nazionali degli Stati Uniti, come il Parco nazionale di Acadia nel Maine, il Parco nazionale di Yosemite in California e il Parco nazionale e riserva naturale di Denali in Alaska: è possibile individuare sentieri, filtrare le opzioni per tipo di itinerario, lunghezza e dislivello, mentre le indicazioni di navigazione passo passo aiutano a non perdere la strada. Dall’iPhone è anche possibile scaricare i sentieri per utilizzarli offline e salvarli su Apple Watch. Mappe mostra anche gli orari delle navette per alcuni parchi nazionali, tra cui il Parco nazionale del Bryce Canyon nello Utah e il Parco nazionale di Sequoia in California.