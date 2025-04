Cinque nuovi giochi in arrivo su Apple Arcade

Pubblicità

Il 1° maggio, su Apple Arcade arriveranno cinque giochi , incluso WHAT THE CLASH?, uno stravagante gioco multiplayer, dal ritmo serrato, che combina varie attività, come ping pong, tiro con l’arco, corse e molto altro. Lanciato in esclusiva su Apple Arcade, WHAT THE CLASH? è il seguito del gioco di corse WHAT THE CAR?, creato dallo sviluppatore indipendente Triband e premiato come gioco mobile dell’anno ai D.I.C.E. Award del 2024.

Tra gli altri titoli in arrivo: with My Buddy, un rilassante gioco di simulazione in cui ci si prende cura di cuccioli e gattini; LEGO Friends Heartlake Rush+, un gioco di corsa senza fine a tutta velocità; il popolare gioco di parole nascoste Words of Wonders: Search+; e SUMI SUMI : Matching Puzzle+, un gioco di abbinamento con i personaggi di San‑X, come Rilakkuma e Sumikko Gurashi.

Questo mese sono in arrivo anche aggiornamenti per alcuni titoli giocabili su iPhone, iPad, Mac, Apple TV e Apple Vision Pro, tra cui Hello Kitty Island Adventure, PGA TOUR Pro Golf e WHAT THE CAR?.

Apple ha riferito di aggiornamenti in arrivo anche per Talking Tom Blast Park, Tomb of the Mask+, Three Kingdoms HEROES, Drive Ahead! Carcade, Ridiculous Fishing EX, A Slight Chance of Sawblades+, Skate City: New York e molti altri.

Apple Arcade è disponibile al prezzo di € 6,99 al mese, con un mese di prova gratuita. Chi acquista un nuovo iPhone, iPad, Mac o una nuova Apple TV può avereA pple Arcade gratis per tre mesi.

