Mariah Carey Magical Christmas Special arriva su Apple TV+

Anche con un anno difficile come quello che sta per concludersi, la sua voce risuonerà sugli altoparlanti dei centri commerciali e non solo: a partire da venerdì 4 dicembre lo spettacolo di Natale Magical Christmas Special di Mariah Carey sarà anche in esclusiva su Apple TV+ con uno spettacolo unico.

Mariah Carey, universalmente definita “La regina del Natale”, ha infatti realizzato uno show davvero speciale in collaborazione con una serie di ospiti famosi tra cui Tiffany Haddish, Billy Eichner, Ariana Grande, Jennifer Hudson, Snoop Dogg, Jermaine Dupri, Misty Copeland e Mykal-Michelle Harris. Ci sarà perfino spazio per Moroccan e Monroe, i due gemelli di nove anni dell’artista.

Il trailer di Magical Christmas Special è stato pubblicato sul canale ufficiale di Apple su YouTube e offre un piccolo assaggio dello show di Natale prodotto dalla multinazionale di Cupertino. Come c’era da aspettarsi, dentro ci sarà la mitica “All I Want for Christmas Is You” insieme a un’altra serie di brani, compreso il nuovo singolo “Oh Santa!” che uscirà lo stesso giorno in esclusiva su Apple Music e poi, dall’11 dicembre, si potrà ascoltare anche sulle altre piattaforme di musica in streaming.

Sarà uno spettacolo musicale a tutto tondo perché non si tratterà di un semplice concerto in streaming, di quelli fatti cioè solo di palcoscenico e strumenti musicali. Combinerà infatti anche balli e animazioni, guidati da “una storia universalmente commovente”. Come scrive Apple bella breve descrizione che presenta lo spettacolo «Di fronte a una crisi di allegria natalizia, il Polo Nord sa che c’è solo una persona che può salvare la situazione: la grande amica di Babbo Natale, Mariah Carey».

«La regina del Natale ci accompagna in un magico viaggio per salvare il Natale dopo un anno difficile» scrive Apple su YouTube «E’ uno spettacolo che solo lei poteva mettere in piedi, ed è sicura di riuscire a sollevare gli spiriti natalizi».

L’appuntamento come dicevamo è per il 4 dicembre. Sintonizzate le vostre Apple TV (ricordiamo che, per vederlo, serve l’abbonamento ad Apple TV+): lo spettacolo sarà disponibile a questo link.