Verso il Cyber Monday: tutti gli Amazon Echo in forte sconto

Non c’è una giornata di sconti Amazon senza forti sconti sui dispositivi Amazon e anche il Black Friday del 2020 non può contravvenire a questa regola. Il grande rivenditore on line offre in promozione non solo le sue Fire TV, i Kindle e anche i Tablet Fire ma anche i dispositivi Echo.

Si tratta di una serie di prodotti che interfacciandomi con l’assistente vocale Alexa permettono di fare diverse cose dall’accesso a tutti i servizi Amazon (incluso il negozio) ad accedere a contenuti multimediali, permettono, quelli con schermo, di accedere a film e serie di Amazon Prime e di ascolta musica. Tra le funzioni anche il controllo della casa grazie al sistema integrato con dispositivi compatibili Alexa.

Nella lista dei prodotti in sconto abbiamo accessori davvero molto economici come Echo Dot (29,99 euro) o Echo Flex (14,99 euro) fino agli Echo Show (da 49,99 euro in su) che hanno uno schermo e sono molto potenti e flessibili sopratutto per la video sorveglianza e la comunicazione ad distanza. Tra i modelli c’è anche il più recente dei dispositivi Alexa, Echo Auto (34,99 euro) Se poi volete davvero risparmiare c’è in vendita ad un prezzo pazzesco (solo 19,99 euro) il primo Amazon Echo Dot che è del tutto identico per funzioni ad nuovo Amazon Echo Dot tranne che per la forma.

Qui sotto trovate anche una lunga serie di bundle che permettono non solo di acquistare in sconto gli stessi Amazon Echo ma gli Amazon Echo con altri dispositivi per la demotica della casa. Parliamo di lampade LED e prese smart. Ecco qui di seguito l’elenco.

Echo Auto – Porta Alexa in auto con te In offerta a 34,99 € – invece di 59,99 €

sconto 42% – fino al 30/11/20

Click qui per approfondire

Nuovo Echo (4ª generazione) – Audio di alta qualità, hub per Casa Intelligente e Alexa – Antracite In offerta a 69,99 € – invece di 99,99 €

sconto 30% – fino al 30/11/20

Click qui per approfondire

Nuovo Echo (4ª generazione) – Audio di alta qualità, hub per Casa Intelligente e Alexa – Bianco ghiaccio In offerta a 69,99 € – invece di 99,99 €

sconto 30% – fino al 30/11/20

Click qui per approfondire

Nuovo Echo (4ª generazione) – Audio di alta qualità, hub per Casa Intelligente e Alexa – Ceruleo In offerta a 69,99 € – invece di 99,99 €

sconto 30% – fino al 30/11/20

Click qui per approfondire

Nuovo Echo (4ª generazione) – PRODUCT(RED) In offerta a 69,99 € – invece di 99,99 €

sconto 30% – fino al 30/11/20

Click qui per approfondire

Nuovo Echo (4ª generazione), PRODUCT(RED) + Philips Hue White Lampadina In offerta a 69,99 € – invece di 119,94 €

sconto 42% – fino al 30/11/20

Click qui per approfondire

Nuovo Echo (4ª generazione), Antracite + Philips Hue White Lampadina In offerta a 69,99 € – invece di 119,94 €

sconto 42% – fino al 30/11/20

Click qui per approfondire

Nuovo Echo (4ª generazione), Bianco ghiaccio + Philips Hue White Lampadina In offerta a 69,99 € – invece di 119,94 €

sconto 42% – fino al 30/11/20

Click qui per approfondire

Nuovo Echo (4ª generazione), Ceruleo + Philips Hue White Lampadina In offerta a 69,99 € – invece di 119,94 €

sconto 42% – fino al 30/11/20

Click qui per approfondire

Nuovo Echo (4ª generazione), PRODUCT(RED) + Amazon Smart Plug (presa intelligente con connettività Wi-Fi), compatibile con Alexa In offerta a 79,99 € – invece di 124,98 €

sconto 36% – fino al 30/11/20

Click qui per approfondire

Nuovo Echo (4ª generazione) – Bianco ghiaccio + Amazon Smart Plug (presa intelligente con connettività Wi-Fi), compatibile con Alexa In offerta a 79,99 € – invece di 124,98 €

sconto 36% – fino al 30/11/20

Click qui per approfondire

Nuovo Echo (4ª generazione) – Antracite + Amazon Smart Plug (presa intelligente con connettività Wi-Fi), compatibile con Alexa In offerta a 79,99 € – invece di 124,98 €

sconto 36% – fino al 30/11/20

Click qui per approfondire

Nuovo Echo (4ª generazione) – Ceruleo + Amazon Smart Plug (presa intelligente con connettività Wi-Fi), compatibile con Alexa In offerta a 79,99 € – invece di 124,98 €

sconto 36% – fino al 30/11/20

Click qui per approfondire

Echo Show (2ª generazione) ? Resta sempre in contatto con l’aiuto di Alexa ? Nero In offerta a 179,99 € – invece di 229,99 €

sconto 22% – fino al 30/11/20

Click qui per approfondire

Echo Show (2ª generazione) ? Resta sempre in contatto con l’aiuto di Alexa ? Bianco In offerta a 179,99 € – invece di 229,99 €

sconto 22% – fino al 30/11/20

Click qui per approfondire

Vi ricordiamo che potete anche seguire tutte le nostre offerte seguendoci sul canale speciale Telegram (canale offerte).

Apple e dintorni

Accessori e Memorie

TV e Audio

Cuffie

Domotica e Cura della casa

Fitness e cura della persona

Creatività e Gaming

Classifiche